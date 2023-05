Entre Drake et Selena Gomez, la messe célébrée sur un manège d'auto-tamponneuses en Dordogne

Les stroboscopes au plafond passent du rouge au bleu, du vert au jaune. C'est un peu la tradition aux fêtes de Saint-Georges à Périgueux : la messe du dimanche est célébrée non pas à l'église Saint-Georges, mais sur le manège Auto Skooters juste à côté, le manège des auto-tamponneuses de Pamela et Samuel. C'est la messe des forains.

Selena Gomez et Drake à côté de l'autel

"Il y a quelques années, on s'asseyait encore sur les vraies auto-tamponneuses", explique Nicole, mais ça limitait un peu le nombre de places alors maintenant on les pousse au fond du manège, et on s'installe sur des chaises. Il y a un vrai autel, un cierge comme à l'église, des musiciens. Mais à côté du prêtre, la caisse brille de toutes les couleurs et des dessins de la chanteuse Selena Gomez et du rappeur américain Drake font face à l'assemblée. "On est pas coincés, c'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est coincés !", pouffe Nicole. Elle habite le quartier, elle est là chaque année.

"De temps en temps ça nous rebooste un peu. Il faudrait faire ça tout le temps", sourit Régine. Pour le prêtre, c'est une première, "on dirait un peu une discothèque", dit-il. "C'est spécial, mais enfin pourquoi pas", ajoute Alain. Ce cadre, ça ne l'empêche pas de prier. Au contraire même, ça rend les gens peut-être un peu plus heureux, dit-il. "Ca c'est les fêtes de Saint-Georges", renchérit Marlène.