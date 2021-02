La chanteuse messine Gloria rend hommage à Philippe Chatel, père d'Emilie Jolie

C'est sans aucun doute l'un des plus beau rôle qu'une enfant puisse décrocher. En 2017 et 2018, Gloria De Blasi était sur scène "Emilie Jolie" dans la dernière version de ce spectacle musical qui a connu un succès immense depuis sa création en 1979 par Philippe Chatel. La disparition de ce dernier, vendredi 19 février, à l'âge de 72 ans a donc beaucoup touché la jeune chanteuse messine, popularisée par les Kids United, et qui soufflera en avril ses 14 bougies.

Sa "meilleure Emilie Jolie"

"Il m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup ému : c'est que j'étais sa meilleure Emilie Jolie" confie Gloria qui avoue pourtant ne l'avoir rencontré "que trois ou quatre fois." Pour elle, cette aventure était une grande première puisqu'elle n'avait encore jamais eu à allier le chant et la comédie. Mais elle se souvient d'un homme "bienveillant" qui avait "toujours des mots gentils."

Quand il parlait, il parlait comme à sa petite fille

Comme de nombreuses générations d'enfants, Gloria De Blasi connaissait, grâce à ses parents, le conte musical Emilie Jolie, repris et interprété à l'infinie. "Cela représente beaucoup de magie. Je trouve incroyable qu'on ai pu le remettre au gout du jour."