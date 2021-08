La météo pluvieuse dope la fréquentation du B'Fun Park de Farébesviller

La météo compliquée depuis ce début d'été 2021 profite aux activités d'intérieur. Le centre B'Fun Park de Farébersviller (Moselle) propose de multiples sports. Du bowling, en passant par le trampoline ou du laser game, les clients sont au rendez-vous.

Une alternative au mauvais temps

Les clients de ce centre de loisirs indoor situé à une quarantaine de minutes à l'est de Metz sont tous là pour la même chose : échapper, ne serait-ce que le temps d'une après-midi, à la pluie. Il faut dire que depuis le début de l'été, le mauvais temps est présent sur une bonne partie de la France et le Grand Est n'y échappe pas non plus. Alors pour troquer les activités à la maison, quoi de mieux que de se rendre en famille ou entre amis dans un centre multisports. Et il y en a pour tous les âges et toutes les préférences : bowling, laser game, jeux en réalité virtuelle, trampoline et même escalade.

Finir les vacances en beauté

Pour cette grand-mère, il s'agit surtout d'offrir à ses deux petites-filles de belles fins de vacances axées sur le sport : "Chez soi, on les fait bricoler, on fait de la peinture des choses comme ça mais il faut aussi faire des choses plus sportives. Elles viennent de Meuse et c'est leur dernier jour chez moi, donc pour terminer en beauté nous sommes venues ici."

Une autre famille, un poil désabusée par ces pluies estivales, visite ce type de lieu fréquemment. Si aujourd'hui l'activité choisie est le bowling, celle le plus plébiscitée par les enfants est le laser game : "Parce que j'aime bien les sports où on court et en plus on est dans le noir."

L'occasion d'être entre cousins

C'est aussi un bon prétexte pour sortir entre belles-sœurs et emmener les enfants pour une après-midi entre cousins. Max lui est content aussi d'être ici parce que : "Tout le temps Gabin m'embête dans la chambre", explique le très jeune joueur de bowling. Ici, on ne s'embête pas, on tire le plus fort possible pour faire des strikes. Et l'amusement continue ce soir puisque les cousins dorment tous ensemble. Les mamans ne sont pas inquiètes : "Là ça va, ils sont en forme. On va bien les faire se défouler, comme ça nous serons tranquille. Je pense qu'on va rentrer dans la voiture et on ne va rien entendre, on sera tranquille, donc tant mieux."