La métropole lilloise veut construire de nouvelles piscines

Piquer une tête dans une piscine relève parfois du casse-tête pour les 1 200 000 habitants de la métropole lilloise. Le territoire manque cruellement de bassins. Une étude commandée par la Mel estime qu'il manque environ 5000m2 de bassin rapporté à la population.

Des piscines très vieillissantes

Aujourd'hui, les deux tiers des piscines de la Mel ont plus de 30 ans. Certaines approchent ou dépassent le demi-siècle même : Marc Dormoy, à Lille, celle d'Hellemmes ou encore la piscine tournesol de Lambersart. Le risque, c'est qu'au fil des ans, les travaux de rénovation soient de plus en plus lourds et longs comme à Saint André-lez-Lille où la piscine qui date de 1967 devait être fermée deux semaines en cette fin d'année. Il a fallu rajouter une semaine supplémentaire en raison de la corrosion plus importante que prévu du bassin en acier. un bassin très utilisé par les écoles de la commune mais aussi au-delà comme l'explique Dominique Legrand, le maire de Marquette-lez-Lille : "Les élèves vont sur la piscine de Saint André qui est en difficultés ou sur celle de Marcq-en-Baroeul ou La Madeleine mais c'est beaucoup de temps de transports et très peu de temps dans l'eau" explique l'élu.

C'est une bouée de sauvetage ce plan piscines ! D. Legrand, maire de Marquette-lez-Lille

Le plan piscines de la Mel est donc le bienvenu. La métropole paierait 70% du coût de construction des nouvelles piscines et 50% du déficit de fonctionnement. Les communes de Saint André et Marquette sont donc très intéressées pour construire ensemble un nouveau centre aquatique. Un projet que pourrait rejoindre Wambrechies. Son maire, Sébastien Brogniard, professeur au collège dans sa vie de tous les jours, connaît bien les besoins en apprentissage de la natation sur son territoire : "Depuis que j'enseigne l'EPS, c'est la première année que j'ai mis zéro savoir nager aux élèves de 6ème qui sont entrés au collège", raconte l'élu. "Tous les enfants butent au passage sous l'eau, c'est-à-dire qu'ils flottent mais ne répondent pas aux critères de l'Education Nationale" sur la maîtrise de la nage. 50% des élèves de la Mel ne savent pas du tout nager à l'entrée au collège contre 30% au plan national.

Les projets probables de piscines dans la Mel

Lille (le projet à Saint-Sauveur doit être totalement relancé)

Lille-Hellemmes

Saint André-lez-Lille - Marquette-lez-Lille

Wattrelos