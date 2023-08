La métropole propose un dépliant pour en apprendre plus sur la cathédrale du Mans

Devant le parvis, des touristes mais aussi des habitants du Mans se baladent et prennent la cathédrale en photo. Saviez-vous qu'elle possède le troisième chevet le plus haut au monde ? La question laisse tout le monde perplexe et pourtant c'est vrai.

"Grâce à de nouveaux relevés topographiques on a pu mesurer que le chevet fait plus de 56 mètres, raconte avec passion Léo Cany, architecte du patrimoine de la métropole du Mans. C'est le troisième chevet le plus haut du monde et le plus ancien des trois avec Cologne et Beauvais. On a aussi la présence de vitraux datant de 1020, ce sont les plus anciens vitraux dans leur emplacement d'origine au monde."

La cathédrale du Mans © Radio France - Eloïse Roger

Dans le dépliant, dix points clés sont énumérés pour en apprendre plus sur la cathédrale du Mans. Ces documents sont disponibles dans les lieux de médiation, les lieux culturels et au sein de la cathédrale.

La ville garde aussi en tête l'idée d'inscrire le monument au patrimoine mondial de l'Unesco.