La Micro-Folie de Reuilly inaugurée : des milliers d'œuvres à portée de main

Une Micro-Folie vient d'être inaugurée à Reuilly. Déjà 130 de ces musées numériques ont été ouverts en France. Ils permettent notamment d'accéder aux collections du Louvre, du musée d'Orsay et du centre Pompidou.

L'Indre a désormais sa Micro-Folie. Après celle inaugurée à Vierzon l'an dernier, c'est la deuxième à voir le jour en Berry. Une Micro-Folie, c'est d'abord un musée numérique permettant d'accéder aux catalogues de nombreuses institutions culturelles (le Louvre, le musée d'Orsay, le centre Pompidou, le château de Versailles mais aussi l'opéra de Paris et le festival d'Avignon). Concrètement, à la maison de Reuilly, un grand écran a été installé. Lorsque le visiteur y repère une œuvre qui l'intéresse, il clique sur sa tablette pour faire apparaître les contenus qui y sont attachés (textes explicatifs, jeux etc...)

Décentraliser la culture

Adrian Martin s'occupe de ces collections numériques. Il s'agit, selon lui, de décentraliser la culture : "c'est vraiment apporter nos grands musées nationaux et des musées régionaux moins connus au plus près des territoires pour que les habitants puissent se les approprier". A l'origine du projet lorsqu'elle était maire de la commune, la sénatrice Nadine Bellurot imagine déjà les possibilités qui s'ouvrent avec ce nouvel outil : "Il y a énormément de matière, danse, musique, peinture... A partir de là on peut organiser des séminaires, lancer des soirées de concert. Il y a des tas de choses à inventer !"

130 ouvertures en trois ans

En trois ans, 130 Micro-Folies ont été ouvertes partout en France, sous l'égide de la Villette. Le parc culturel parisien coordonne l'ensemble du projet. Sa directrice générale, Laura Chaubard, juge le bilan d'ores et déjà très satisfaisant : "On a des témoignages d'enseignants ou de médiateurs qui prouvent la pertinence du concept. C'est par exemple cet enfant qui avait préparé sa visite à Versailles grâce au musée numérique. Arrivé sur place, accueilli par la présidente de l'établissement public du château, il a filé en disant qu'il fallait qu'il voit la chambre de la reine, il savait qu'il fallait qu'il tourne à droite !"

La Micro-Folie se trouve au sein de la maison de Reuilly, rue Voltaire. Elle est ouverte du mardi au samedi, l'entrée est totalement gratuite.