La Micro-Folie : la Villette s'installe au cœur des Beaudottes à Sevran

Fruit d'un partenariat entre La Villette et la ville de Sevran, la Micro-Folie a été inaugurée ce jeudi, au coeur du quartier des Beaudottes. Ce lieu culturel d'un nouveau genre présente les oeuvres de huit isntitutions culturelles à travers un musée numérique au pied des immeubles.

"Là nous avons les Demoiselles d'Avignon, de Picasso" montre Ha Nguyen, alors que le chef d'oeuvre est projetté sur un écran géant, au coeur de ce nouveau lieu culturel de Sevran. Dans les mains, celle qui a développé une application connectée à l'écran, tient une tablette qui offre "des informations complémentaires" sur le tableau. "Personnellement je trouve que c'est toujours mieux de voir les oeuvres en vrai mais effectivement, il y a un côté plus facile de les voir ainsi, d'une autre manière" juge-t-elle.

Les chefs d’œuvres de huit institutions culturelles dans un musée numérique

Huit institutions culturelles partenaires, dont des musées nationaux, comme Le Louvre, le centre Pompidou ou la Philarmonie de Paris ont prêté des oeuvres, numérisées et enrichies pour ce musée numérique. La Micro-Folie propose aussi un Fab Lab, un atelier de création avec des outils numériques. "C'est un robot qui scanne notre visage et l'imprime en 3D" explique par exemple Ismaïl, collégien de l'établissement voisin, venu pour l'inauguration avec sa classe de 3e.

L'idée c'est de donner envie ensuite de se voir les oeuvres en vrai d'"organiser des grandes sorties dans les musées et institutions partenaires" estime Phaudel Khebchi le directeur de la Micro-Folie Sevran, avec une autre ambition permettre "aux artistes locaux de pouvoir se présenter sur ce lieu".

Phaudel Khebchi, directeur de la Micro-Folie de Sevran Partager le son sur : Copier

"Nous on travaille avec des jeunes donc forcément on va squatter ce lieu" s'enthousiasme, Constance Youhou, éducatrice de rue, aux Beaudottes, ce quartier pauvre : "il n'y a pas assez de lieux pour les jeunes ici" estime la jeune femme. Les jeunes et notamment les jeunes artistes de Sevran seront mis à contribution à l'avenir.

"Mille Micro-Folies" demain?

"Demain la création c'est ici et c'est aussi tout ce qui va se faire ici qui va aller ensuite dans les musées" estime Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, qui a bataillé pour que le projet voit le jour. Il dénonçait d'ailleurs le 1er décembre dernier, sur France Bleu, la perte d'un million d'euros des dotations "politique de la ville". Finalement, l'Etat versera bien 600 000 euros, initialement promis pour financer les travaux du site.

Le lieu offre un musée numérique aux habitants de Sevran. Rémi Brancato Partager le son sur : Copier

Un projet qui pourrait faire des émules. "Il suffit d'avoir une connexion à haut débit et vous présentez ces chefs d'oeuvres au pied des habitations, on peut faire mille Micro-Folies demain si on veut" estime Didier Fusillier le président de La Villette, qui assure que d'autres villes comme Avignon ou Denain seraient intéressées.

Les portes ouvertes de la Micro-Folie de Sevran auront lieu les 21 et 22 janvier prochains.

EN SAVOIR PLUS sur le site de La Villette.