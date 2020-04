VIDÉO - confinement : la mini-fanfare des balcons fait un tabac à Strasbourg

Tous les soirs à 20 heures, au moment des applaudissements en hommage aux personnels en première ligne dans la crise du coronavirus, Luc et Sandrine sortent sur leur balcon pour offrir à leurs voisins un nouveau morceau avec tuba et accordéon. Un rendez-vous très attendu.

Luc et Sandrine sont musiciens. Ils sont confinés dans leur appartement à Strasbourg dans le quartier de l'Orangerie en raison de la crise liée au coronavirus. Dès le deuxième soir des applaudissements de 20 heures pour soutenir les soignants, ils ont décidé d'interpréter un morceau au tuba et à l'accordéon. L'idée, c'est d'accompagner les applaudissements, de faire plaisir à leurs voisins et de s'aérer la tête. Dans la rue de Bruges, dans le quartier strasbourgeois de l'Orangerie c'est devenu LE rendez-vous du soir, et il déclenche une sacrée ambiance dans le quartier.

_"Je me suis dit pourquoi ne pas sortir mon accordéon et soutenir le corps médical et aussi donner un peu de gaieté, un peu de musique à mes voisins "_, raconte Sandrine, "ils ont commencé à applaudir en rythme, ça leur a plu, mon conjoint m'a rejoint au tuba. Ils attendent vraiment avec impatience de nous entendre, ça leur fait une petite bulle d'air assez sympathique".

Ça nous permet de jouer à fond sans embêter les voisins

"On n'a pas encore eu de plaintes", rigole Luc, joueur de tuba, "de souffler comme il faut, ça fait du bien !". Le couple de musiciens a fait partie il y a quelques années d'une fanfare des Balkans. Ils l'ont réactivée version mini-fanfare des balcons et puisent dans un large répertoire entraînant. Et les voisins adorent. Ils accompagnent en rythme en frappant dans leurs mains dans une ambiance déchaînée qui déchire le silence des rues.

Les applaudissements en direct

Luc raconte aussi le soir où il a vu les lumières bleues des gyrophares des pompiers arriver dans sa rue, en plein morceau. "Ils venaient prendre en charge un résident de l'immeuble qui redoutait d'avoir contracté le coronavirus, finalement plus de peur que de mal", poursuit Luc, "Ça faisait des éclairages bleus, on était encore à l'heure d'hiver, du coup ils ont pu entendre ce qu'on faisait pour eux en direct, ça a détendu un peu la chose et les gens dans la rue ont applaudi de plus belle parce que justement ils étaient là au moment où on leur rendait hommage".

Tous les soirs on attend le morceau - un voisin de balcon

Serge, l'un des voisins de la rue, est un fidèle du morceau de 20 heures, "Qu'est-ce qu'il vont jouer aujourd'hui, quelle sera la surprise du jour ? Ils changent de morceau tous les jours, c'est ce qui est agréable et en plus ils jouent bien. Et en plus c'est beau, il y a des moments où c'est même très touchant, ça met moins de gravité à l'événement, ça allège l'atmosphère".

La mini-fanfare des balcons continuera à retentir tous les soirs jusqu'à la fin du confinement, "savoir qu'on fait plaisir à des personnes ça nous réjouit". Luc et Sandrine espèrent bien-sûr que ce confinement ne s'éternisera pas, même si niveau répertoire ils ont de quoi tenir longtemps.

