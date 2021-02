Roselyne Bachelot à Reims : la directrice adjointe de la Comédie a "beaucoup de questions à poser"

Le monde de la culture est toujours dans l'attente. Après des semaines de fermeture, le gouvernement n'a toujours pas de perspective pour les acteurs culturels. À Reims, ils rencontrent la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ce vendredi 12 février autour d'une table ronde.

"On a beaucoup de questions à poser, développe Magali Dupin, directrice adjointe de la Comédie de Reims et invitée à la réunion cet après-midi. Je vais partager avec elle un état des lieux des théâtres et toute l'incompréhension que l'on a autour des règles d'ouverture notamment. La situation dure, on pensait rouvrir le 15 décembre. On ne connaît pas les perspectives. La finalité du théâtre, c'est le partage et il faut retrouver cela."

Les acteurs répètent sans perspectives

Économiquement, le centre dramatique national n'est pas touché. Mais pour les compagnies et les acteurs qu'il accompagne, la situation est très pénible : "Nous avons une équipe d'acteurs qui travaillent et répètent en ce ce moment, souligne Magali Dupin. C'est compliqué parce qu'il y a une grande usure."

Face à Roselyne Bachelot tout à l'heure, la directrice adjointe tentera d'avoir des réponses sur une réouverture hypothétique des salles de spectacle : "On a une vraie compétence pour mettre en oeuvre les conditions sanitaires", conclut-elle.

Magali Dupin, invitée de France Bleu Champagne-Ardenne ce vendredi Copier