Creuse : Emmanuel Macron vient ce vendredi à Guéret

Le président de la République Emmanuel Macron est attendu à Guéret ce vendredi. Il sera accompagné par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Mala, et par Stéphane Bern. Ensemble, ils visiteront le petit théâtre à l'italienne qui va bénéficier des gains du Loto du patrimoine pour sa rénovation.

Guéret s'apprête à recevoir le président de la République ! Emmanuel Macron est attendu ce vendredi 16 septembre dans la ville préfecture. Il sera accompagné de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak et du célèbre animateur Stéphane Bern. Ce sera la première visite du chef de l’État à Guéret depuis son accession à l’Élysée et son second voyage en Creuse. Emmanuel Macron est déjà venu dans notre département en janvier dernier. La date de cette visite n'a pas été choisie au hasard, à la veille des Journées européennes du patrimoine, Emmanuel Macron vient mettre en avant le petit patrimoine rural.

Le programme

Emmanuel Macron devrait arriver à Guéret en tout début d'après-midi. Accompagné par les enfants du conseil municipal, il visitera avec Rima Abdul-Malak et Stéphane Bern, le petit théâtre à l'italienne de Guéret. L'édifice classé Monument historique fait partie des monuments sélectionnés par la Mission Patrimoine. La ville va recevoir un chèque dont le montant n'a pas encore été révélé mais qui pourrait atteindre les 500.000 euros. Une cérémonie est ensuite prévue sur l'esplanade pour la remise officielle du chèque du Loto du patrimoine.

Autre temps fort de la visite du chef de l’État à Guéret, le président de la République a prévu de se rendre à l'espace Fayolle où se tiennent les rencontres de Chaminadour.