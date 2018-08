Andé, France

Viendra ? Viendra pas ? À quelques heures d'un remaniement ministériel, ce déplacement dans l'Eure est peut-être un des tout derniers à l'agenda de Françoise Nyssen, qui sera dans l'Eure ce vendredi après-midi avant de se rendre ce week-end en Italie, à l'occasion de la 16ème édition de la Biennale de Venise et de la 75ème édition de la Mostra de Venise.

Suzanne Lipinska, la patronne du moulin d'Andé, décorée par la ministre

Le 8 mars 2018, la ministre de la Culture a élevé au grade de commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres plusieurs personnalités : le chanteur Michel Jonasz, mais aussi plusieurs Normands : le préfet de l'Eure, Thierry Coudert, auteur de plusieurs livres d'art, le directeur régional des affaires culturelles, Jean-Paul Ollivier et Suzanne Lipinska, la patronne du moulin d'Andé, dont elle est la propriétaire depuis plus de cinquante ans. La jeune et pétillante nonagénaire était déjà là en 1962 lorsque François Truffaut y a tourné Jules et Jim. C'est cette même année que Suzanne Lipinska, décide de restaurer les lieux et de créer, avec quelques amis dont l'écrivain Maurice Pons, l'association culturelle du moulin d'Andé.

"Cet ordre est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde" indique sur le site internet le ministère de la Culture. C'est donc à ce titre que Françoise Nyssen vient remettre les insignes de commandeur à Suzanne Lipinska, en présence du secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu, qui, lui, ne manque pas une occasion pour faire rayonner son département.

Un peu de repos pour Jeanne Moreau, alias Catherine, lors du tournage de Jim et Jim au moulin d'Andé en 1962 - Archives du Moulin d'Andé

Le musée des impressionnismes à Giverny , point de passage presque obligé des ministres

Aux portes de l'Île de France, Giverny n'attire pas que les touristes amateurs de Claude Monet. Emmanuel et Brigitte Macron étaient dans le village le 13 juillet 2018. Le président de la République et son épouse, en visite privée, ont déjeuné au Jardin des plumes. Plusieurs ministres ont déjà fait une halte au musée des impressionnismes : en juillet 2017 Jean-Yves Le Drian y a présenté la stratégie touristique de la France pour les années à venir. Plus récemment, le premier ministre, Édouard Philippe a inauguré la première exposition de la saison. Sébastien Lecornu est également souvent dans les murs, mais quoi de plus normal pour le secrétaire d'État qui est aussi président du conseil d'administration du musée . Ministre de la Culture, Françoise Nyssen ne pouvait pas ne pas s'arrêter au musée pour découvrir l'exposition consacrée à Henri-Edmond Cross: peindre le bonheur. Le bonheur de rester au gouvernement (ou pas) ? La réponse ne devrait pas tarder.