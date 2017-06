PHOTOS - La ministre de la Culture Françoise Nyssen inaugure le musée Rigaud de Perpignan

Le musée Rigaud de Perpignan rouvre au public samedi, après d'importants travaux. L'inauguration a lieu ce vendredi en présence de la ministre de la Culture Françoise Nyssen et du maire Jean-Marc Pujol. France Bleu Roussillon était sur place ce jeudi matin pour vous faire découvrir le site.

La ministre de la Culture assiste à l'inauguration du musée Rigaud de Perpignan ce vendredi à 11h. Carles Puigdemont, le président de la Generalitat de Catalunya, sera à ses côtés. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, aussi.

L'exposition inaugurale "Picasso Perpignan 1953-1955 le cercle de l'intime" du 25 juin au 5 novembre 2017, ouvre une programmation consacrée à de grands maîtres du siècle dernier. La Région a attribué une subvention de 40.000 euros au financement de cette exposition.

Claire Muchir et Mathieu Ferri

Michel Pinell, adjoint à la ville de Perpignan

Après trois ans de fermeture pour rénovation, le musée d'art Hyacinthe Rigaud rouvre ses portes au public samedi 24 juin avec un parcours permanent rénové et une première exposition inaugurale sur le thème des séjours de Picasso à Perpignan.

Le nouveau musée d'art Hyacinthe Rigaud, situé en plein cœur du centre historique de Perpignan et dans un site patrimonial entièrement reconfiguré, a ainsi été baptisé en mémoire du célèbre peintre perpignanais de la fin du XVIIe siècle.

Edouard Vallès et Claire Muchir

Hyacinthe Rigaud (autoportrait)

Jean-Marc Pujol, le maire de Perpignan

Les travaux de rénovation réalisés assurent au public de meilleures conditions de découverte des collections et des expositions temporaires, tout en offrant des services adaptés et modernes. L'exposition permanente bénéficie désormais d'un espace de 800 mètres carrés et les expositions temporaires d'une surface de 380 mètres carrés.

Ces années de fermeture ont également permis mener un important chantier des collections. Plus de 50 œuvres, peintures, sculptures, et objets ont été étudiées et restaurées.

Stéphane Barbotin, l'architecte du musée Rigaud