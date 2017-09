La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, lance les Journées Européennes du Patrimoines à Sedan

C'est depuis Sedan que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a lancé les 34ème Journées européennes du Patrimoine.

Avec une cinquantaine de pays participants, les Journées du Patrimoine ont une dimension internationale. Le château-fort de Sedan aussi puisque c'est le plus grand d'Europe. Le choix de lancer les Journées européennes depuis le bastion ardennais était symbolique pour la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. "En plus, à Sedan, il y a une réflexion sur la réutilisation du patrimoine pour redonner de l'énergie et de la vitalité à la ville", souligne la ministre de la Culture.

Labellisée Ville d'Art et d'Histoire en 2000, Sedan inaugurera son Centre d'interprétation de l'architecture et de patrimoine lors des Journées européennes du Patrimoine 2018. Le maire, Didier Herbillon, est satisfait du fort soutien apporté par l'Etat dans sa politique de réhabilitation du centre-ville ancien : plus de 100 millions d'euros au titre de la rénovation urbaine, 11 millions d'euros pour les quartiers anciens dégradés.

Je m'étais souvent plaint que Sedan, une ville qui a tant donné à la France, avait été oublié par l'Etat. Depuis une dizaine d'années, ce n'est plus le cas" – Didier Herbillon, maire de Sedan

Vers un nouveau musée et une labellisation UNESCO

Didier Herbillon, premier vice-président de la communauté d'agglomération Ardennes Métropole, compte maintenant sur un soutien de l'Etat pour un projet-phare pour Sedan : la création d'un nouveau musée tourné notamment vers la peinture militaire du 19ème siècle. La première pierre doit être posée d'ici 2021. Le rachat des 3000 mètres carrés de la friche du garage Renault où doit prendre place le nouveau bâtiment est inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, le 25 septembre.

Le monument allemand du cimetière Saint-Charles de Sedan - Nicolas Charles

Sedan compte aussi sur la venue d'Emmanuel Macron le 11 novembre 2018, pour l'inauguration du monument allemand du cimetière Saint-Charles. Sa rénovation vient de débuter et il fait partie des 139 sites militaires français et belge candidat à une reconnaissance comme "Patrimoine mondial" par l'UNESCO.