La ministre de la Culture "n'imagine pas Montpellier sans Sauramps"

En visite à Montpellier ce vendredi, la ministre de la Culture a évoqué le dossier Sauramps. La librairie est en redressement judiciaire et cherche un repreneur. "Une ville comme Montpellier sans cette librairie, ce n'est même pas envisageable" a expliqué Françoise Nyssen.

La nouvelle ministre de la Culture n'a pas pu passer à côté du dossier Sauramps ce vendredi lors de son déplacement dans l'Hérault. Les 140 salariés de la librairie sont inquiets pour leurs avenir et comptait sur la venue de François Nyssen à Montpellier pour être entendu. La librairie Montpelliéraine est en redressement judiciaire et cherche un repreneur. Le temps presse pour l'une des plus importantes librairies de France. La date butoir pour les dossiers de reprise est fixée au mardi 6 juin à midi.

Ancienne directrice de la maison d'édition "Actes Sud", Françoise Nyssen reconnaît que le ministère ne peut rien faire dans ce dossier. Mais elle apporte son soutien aux salariés. Sa directrice de cabinet est d'ailleurs allé à la rencontre des salariés dans une librairie de Montpellier.