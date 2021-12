La ministre de la culture, Roselyne Bachelot enterre un peu plus le Théâtre National de Nice

Christian Estrosi a pris politiquement fait et cause pour Emmanuel Macron. Il vient de recevoir son premier cadeau de bienvenue. Une lettre de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Cette dernière écrit que le TNN, le Théâtre National de Nice ne "répond plus aux besoins techniques, fonctionnels et artistiques qu’exige un Centre Dramatique National et qu’il nécessite de lourds travaux de mise aux normes évalués entre 12 et 18 millions d’euros". Le courrier confirme également que le bâtiment ne permet plus de déployer une capacité d’accueil et une offre culturelle adaptée aux attentes de la population, nous précise la municipalité. La ministre avalise donc la destruction du TNN qui depuis des mois fait polémique dans les rues de la ville. Les écologistes s'y opposent. Les communistes aussi. Le RN également. Ces derniers organisent même une conférence de presse cette semaine pour préciser leur pensée. De son côté, le maire de Nice, lui, est en marche. Pas question de se mettre en travers de son projet de jardin, d'arbres et de verdure sur 8 ha. Un plan pour palier l'absence du TNN est même déjà organisé et de nouvelles salles de spectacles seront construites. Le TNN est donc désormais en marche pour l'échafaud. Mais son chemin est encore long. Les opposants à sa destruction n'ont pas dit leur dernier mot. D'anciens dossiers niçois du même genre avaient pris des années avant d'être bouclés.