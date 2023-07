La ministre de la Culture s'invite au festival Les Escales à Saint-Nazaire

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, est attendue ce samedi à la 31ᵉ édition du festival Les Escales, à Saint-Nazaire. Elle s'entretiendra d'abord avec des directeurs et directrices d'autres festivals, invités pour l'occasion.

ⓘ Publicité

Puis, la ministre doit échanger avec des bénévoles de la "brigade verte", dont la mission est de sensibiliser les festivaliers à être plus écoresponsables. Elle discutera également avec des bénévoles d'"Ici c'est cool", qui font campagne contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif.

Rima Abdul Malak clôturera sa journée nazairienne par deux concerts, le Belge Pierre de Maere, révélation des Victoires de la Musique 2023, et Postcards, un trio de musiciens libanais.

La ministre démarre sa visite par une halte à Saint-Aignan-Grand-Lieu

Son arrivée sur le site du festival est prévue vers 18 heures mais la ministre de la Culture sera présente en Loire-Atlantique dès le début d'après-midi. Elle démarrera son programme par une visite du Grand Lieu du Conte, piloté par l’association culturelle "Les Grandlieu’Zarts", à Saint-Aignan-Grand-Lieu. Une maison qui accueille des expositions, des conteurs, une web radio et des animations nature.

Cap ensuite vers Saint-Nazaire, Rima Abdul Malak doit visiter le Grand Café, le centre d'art contemporain de la ville. Elle échangera à cette occasion avec un groupe d'enfants et leurs parents qui participent à un atelier artistique.

Elle se rendra ensuite en bord de mer, pour une visite de la bibliothèque et de la ludothèque de la plage. Puis, elle ira admirer l'œuvre "Le pied, le pull-over et le système digestif" de Daniel Dewar et Grégory Gicquel, ces figures de près de 7 mètres de haut, campées dans le sable et les rochers.