La ministre des Sports teste le cécifoot sur le terrain de Schiltigheim, l'un des seuls en France

Le SC Schiltigheim peut se targuer d'être équipé d'un des seuls terrains adaptés au cécifoot en France. La ministre des Sports Roxana Maracineanu s'est adonnée à ce sport pour malvoyants et non-voyants sur le terrain de la commune du Bas-Rhin ce vendredi après-midi. Un exercice de communication pour mettre en lumière une discipline encore dans l'ombre. Et rappeler l'engagement d'Emmanuel Macron : une enveloppe de 200 millions d'euros sur trois ans dédiée à au financement de 5 000 équipements.

De taille réduite - le cécifoot se joue à cinq contre cinq - et bordé de palissades inclinées - pour éviter les collisions contre les barrières -, le terrain est adapté à la pratique de la discipline. Une exception en France. Les joueurs sont guidés par les cris de leurs coéquipiers et le son des grelots intégrés dans le ballon.

Les yeux bandés, la ministre et le député LREM du Bas-Rhin Bruno Studer peinent à montrer la qualité technique de leur football. C'est dans la bonne humeur que les responsables politiques se laissent guider par les cécifootballeurs expérimentés du SC Schiltigeim.

Des équipements rares

Roxana Maracineanu n'en mène pas large face à Arda, 13 ans, déficient visuel depuis 2018. "Elle joue bien, mais j'ai ma fierté parce que j'ai marqué un but face à la ministre !", s'exclame le jeune colmarien. Faute d'équipement adapté plus proche de chez lui, Arda doit parcourir 150 kilomètres, aller-retour pour suivre les entraînements au stade de l'Aar, plusieurs fois par mois. "C'est certes contraignant mais je suis motivé à fond pour faire ça, et ma mère aussi", rassure-t-il.

Arda, 13 ans, adepte de cécifoot, coache la ministre des Sports Roxana Maracinean sur le terrain adapté de Schiltigheim © Radio France - François Chagnaud

L'absence de terrains de cécifoot touche également les professionnels, comme l'international Yvan Wouandji Kepmegni, venu rencontrer la ministre des Sports : "il y a deux ans, il n'y en avait pas du tout. On se déplaçait à chaque fois avec la structure. Ca demande une logistique énorme. Demain, si on veut jouer à Marseille, il faut ramener la structure. C'est pénible."

Un lien social et sportif à double sens

Entraîneurs, joueurs et institutionnels du cécifoot : tous demandent davantage de moyens financiers et de communication autour de leur sport. Une discipline bienfaitrice tant au niveau sportif que social, témoigne le président du SC Schiltigheim, Pierre Schlienger. "Tous les jours on en découvre un peu plus. Au départ la démarche était de l'intégration des personnes déficientes visuelles vers le monde des valides. Aujourd'hui on se rend compte que l'équilibre est entre les deux. La personne déficiente visuelle apporte énormément de choses aux joueurs, sénior ou jeunes du club. Quand on met un jeune des quartiers avec un joueur de cécifoot, il y a un échange mutuel et c'est une grande satisfaction pour nous."

Pour coacher la ministre des Sports, l'entraîneur de la section cécifoot du SC Schiltigheim, Rémi Ballanger est sur le terrain. Et il renchérit : "pour la sensibilisation des enfants, la sensibilisation du grand public au handicap, l'insertion ... il y a plein de dimensions autour du sport au delà de la performance sportive que rapporte notre discipline. Les pouvoirs publics ont tout intérêt à s'y intéresser et à mettre le paquet là-dessus."

Le chantier est entamé. En ligne de mire : les JO de Paris 2024.