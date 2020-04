Les librairies font partie des commerces de proximité les plus touchés par le confinement. Certaines rouvrent désormais partiellement leurs services pour vous procurer vos livres. Une opération vous permet par ailleurs de les soutenir pour préparer l'après confinement.

La minute solidaire : commander des livres et soutenir nos librairies en période de confinement

Librairie des Cordeliers, 7 côte des Cordeliers 26100 Romans-sur-Isère, est ouverte mercredis de 9h30 à 12h30 et les samedis de 14h à 17h, pour récupérer les commandes passées sur leur site (règlement en CB en ligne ou sur place). IMPORTANT : la chaine du livre étant à l’arrêt complet les commandes concernent les ouvrages en stock. La librairie met à jour son listing chaque nuit.

Ecriture à Chabeuil propose un service de commande et pick-up Les commandes se font par téléphone au 04 75 59 29 48 ( les matins du lundi au vendredi) ou par mail ecriture.chabeuil@gmail.com. Le retrait est possible le mardi après-midi et le jeudi matin.

Pour aider Originel à Valence, vous pouvez acheter un ou plusieurs bons d’achat utilisable dès la réouverture des magasins et d’une valeur de 20 euros, 50 euros ou 100 euros, sur le site soutien-commerçants-artisans.fr

Retrouvez votre librairie de proximité sur : https://www.jesoutiensmalibrairie.com qui recense les actions de toutes les librairies indépendantes