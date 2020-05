Exprimez votre créativité en musique et lutins du côté de Privas ou de Saint-Remèze, grâce à une fête de la musique version virtuelle et à l'ouverture de la Fabrique à lutins avec le Forêt d'Emile Zarbre

La minute solidaire : faites de la musique et des lutins

Edition 2020 de la Fête de la Musique : à la vue des nombreuses vidéos musicales réalisées durant le confinement, la Ville de Privas a choisi de donner une forme nouvelle à la fête. Privas lance dès maintenant via la page Facebook de la ville, un appel à participation aux musiciens amateurs, sous le nom de "Faîtes de la musique.. chez vous !" dans lequel elle incite les musiciens amateurs à dévoiler leur talents et le public à devenir jury pour sélectionner les musiciens qu'il préfère. Le but étant de créer une scène ouverte virtuelle le jour de la Fête de la Musique. Les vidéos des artistes qui seront sélectionnés seront diffusées le jour de la Fête de la musique, à la manière d’une scène ouverte virtuelle. Pour participer, il faut :

Être un musicien / chanteur ou un groupe amateur (tous styles)

Proposer un morceau de musique ou chanson de 4 minutes maximum, en vidéo

Préciser la durée de votre répertoire, un nom/ prénom du représentant du groupe, le nombre de membres et instruments, une adresse email et un contact téléphonique

Envoyer votre candidature au plus tard le 15 mai, à privas.evenementiel@gmail.com

La sélection se fera du 21 mai au 7 juin, par le vote du public sur la page Facebook de la Ville de Privas, pour une diffusion des vidéos le 21 juin.

La Forêt d'Émile Zarbre de Saint-Remèze lance, via sa page Facebook, un jeu créatif ! La Fabrique à Lutins. Il s'agit de fabriquer, chez soi, un lutin. De le photographier. De le déposer, quand ce sera possible, à Saint-Remèze, dans "la Clairière des Lutins Libres", et de gagner un billet d'entrée. Détails sur la page Facebook de la Forêt d'Emile Zarbre.