La minute solidaire : pendant le confinement on regarde les oiseaux et on fait du sport !

La Ligue de Protection des Oiseaux a du suspendre ses activités à destination du public (conférences, sorties, animations...). En revanche, elle vous invite à visiter régulièrement ses pages Facebook locales pour découvrir des contenus 100% naturels, 100% bonnes idées et 100% divertissants ! Parce que la nature qui nous entoure reprend progressivement ses droits, apprenons à la regarder, à la comprendre et à nous en inspirer… Des petits défis et des créations attendent les enfants : arts plastiques et observations seront au rendez-vous… Zoom sur une espèce chaque semaine pour voir quels animaux nous pouvons observer en ce moment, et quels oiseaux sont de retour de migration par exemple. Concours photos hebdomadaire (exclusivité Drôme) Chaque semaine, un concours photo avec une thématique différente.

LPO de la Drôme

LPO de l'Ardèche

Elodie Verand, coach sportif à Tournon sur Rhône, propose sur sa page Facebook professionnelle « Élodie Verand - Coach Sportif », 3 séances de sport par semaine en direct (mardi et jeudi à 17h30 et dimanche à 10h30; également disponibles en replay), des challenges et des exercices à faire chez soi, sans matériel.

