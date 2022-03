La Mission Bern 2022 retient le projet de restauration de la porte Beucheresse à Laval

C'est une très bonne nouvelle pour la ville de Laval et le patrimoine mayennais. La porte Beucheresse, maison natale du Douanier Rousseau, est retenue comme bâtiment emblématique par la Mission Bern pour 2022. Elle prendra part au financement de la restauration de cet édifice du XIIIe siècle.

La Mission Bern retient un site mayennais ! L'info a été annoncée ce lundi 14 mars 2022 par Stéphane Bern lui-même lors d'un échange téléphonique avec le maire de Laval Florian Bercault. Il s'agit donc de la Porte Beucheresse, construite au XIIIe siècle. Au Moyen-Âge, l'édifice constituait la seule entrée fortifiée de la ville de Laval, et donnait un accès direct à la forêt de Concise.

C'est la première fois qu'un monument du patrimoine de la Mayenne intègre le dispositif de sauvegarde du célèbre animateur télé Stéphane Bern. Une nouvelle qui tombe à point nommé car la restauration de la maison natale du Douanier Rousseau est urgente. "C'est une partie de notre histoire, et c'est important de savoir d'où l'on vient pour mieux se projeter. Cela montre encore une fois l'engagement et la mobilisation de la ville de Laval pour voir naître ce projet" déclare Florian Bercault le maire.

Vision panoramique

Des fouilles archéologiques ont déjà commencé autour de la porte. Début 2021, un diagnostic sanitaire avait permis de confirmer le degré d'urgence des travaux à réaliser. Sa restauration doit permettre d'éviter sa mise en péril. La porte Beucheresse mesure entre 12 et 15 mètres de hauteur, et l'objectif à terme est d'y accueillir des visiteurs en son sommet.

"L'accès est encore très étroit, il va falloir créer un nouveau parcours. Et je pense que le numérique et la réalité virtuelle peut être une manière de refaire vivre à la fois le Douanier Rousseau et cette porte Beucheresse, afin d'arriver sur cette vue panoramique. Cette dernière aurait même inspiré le peintre dans la réalisation de certaines toiles" poursuit Florian Bercault.

La Mission Bern prendra donc en charge une partie des deux millions d'euros de travaux votés par la ville de Laval l'an dernier, et qui seront investis jusqu'à la fin du mandat en 2026. La Mission Bern a été créée en 2018. Près de 645 édifices ont déjà été sélectionnés et pour 363 d'entre eux les travaux de rénovation sont en cours ou déjà terminés.