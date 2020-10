La MJC Montchapet cherche des comédien.ne.s pour fêter ses 50 ans autour d'une création théâtrale

La MJC Montchapet fêtera bientôt ses cinquante ans. Ce sera au printemps prochain, avec le déménagement du centre vers les hauteurs du quartier dijonnais. Pour ne rien oublier des années passées au 1 ter rue de Beaune, l'équipe du centre social a eu l'idée d'un projet de création théâtrale."Petites histoires de la MJC Montchapet", va donc retracer cette histoire.

Nombreux témoignages collectés

L'idée de projet c'est de raconter le vécu d'un bâtiment et surtout la vie qui s'est écrite dans ces locaux depuis cinquante ans, car il n'y a pas que le patrimoine bâti explique Pauline Lasson chargée de médiation culturelle à la MJC Montchapet. "Souvent le patrimoine on le pense en termes de traces sur un monument, là on a voulu conserver une trace du vécu, avec les anecdotes et les histoires de celles et ceux qui ont côtoyé le centre."

De gauche à droite, dans la cour de la MJC Montchapet à Dijon, Juliette Speranza, autrice, et Pauline Lasson, chargée de médiation culturelle à la MJC. © Radio France - Stéphanie Perenon

Et pour raconter ces histoires, le centre a fait appel à l'autrice dijonnaise, Juliette Speranza. Pour ce travail, elle s'est appuyée sur des faits réels et surtout sur de nombreux documents collectés par l'équipe. Sa matière ? "Des photos, des histoires, des anecdotes et de nombreux témoignages recueillis lors d'entretiens" précise l'autrice dijonnaise. Une fiction qui sera ensuite jouée sous forme de saynètes le jour du déménagement puis sous forme déambulatoire dans les rues du quartier, vers le nouveau centre.

La MJC cherche des comédiens et comédiennes

Une fiction qui sera mise en scène par Sylvie Ottin et jouée au printemps prochain. D'où l'appel lancé par la MJC pour trouver des comédiens. Le critère de sélection ce sera l'envie, précise Pauline Lasson, "qu'on soit amateur de théâtre ou pas, qu'on ait déjà joué ou pas, l'important c'est d'avoir envie de participer à une expérience collective."

Pauline Lasson chargée de médiation culturelle à la MJC Montchapet explique le projet