La modélisation en 3D de l'abbaye de l'Épau se poursuit au Mans

La modélisation en trois dimensions de l'abbaye royale de l'Épau se poursuit au Mans, 11 ans après le début du partenariat entre le site et l'ESGM du Mans, l'école supérieure des géomètres et topographes, qui dépend du Cnam. Régulièrement, des étudiants ou des chercheurs de l'école réalisent des relevés et des modélisations des différentes parties du site. Entre octobre et janvier 2023, trois étudiants vont par exemple modéliser la sacristie, l'annexe où étaient entreposés les objets de culte.

ⓘ Publicité

6.000 photos pour une salle

Un travail de fourmi qui consiste à photographier sous tous les angles cette salle. "On sait à quelle distance du mur où on se trouve, on doit faire une photo de face, à gauche, à droite, en haut et en bas et après le logiciel va les traduire et créer de la 3D", résume Xavier, l'un des étudiants. Au total, cela va représenter près de 6.000 clichés. En deux jours, ils sont par exemple parvenus à modéliser un mur à partir d'un millier de photos.

La moindre zone d'ombre est traquée, toutes les surfaces doivent être visibles © Radio France - Raphael Cann

Mais sur la maquette qui s'affiche sur l'écran de leur ordinateur, quelques zones blanches persistent. "C'est à dire qu'on n'a pas eu assez de photos sur cette zone, mais ça fait parti du travail et du jeu face à cette salle qui est assez complexe", poursuit Mathieu, son camarade. Car entre les voutes et les colonnes, il ne doit rester aucune zone d'ombre, toutes les surfaces doivent être visibles.

"On a un projet concret, qui pourra servir"

Un travail minutieux, précis, et, ils le reconnaissent : "long et fastidieux." Mais ces modèles 3D vont permettre de figer la pièce dans le temps, ils seront utilisés à la fois pour la recherche et les futurs travaux de reconstitution. "On est des futurs ingénieurs, ça fait cinq ans qu'on est en étude, et souvent nos projets sont peu valorisés, ou mis à la poubelle par la suite", raconte Mathieu. "Alors que là, on a vraiment un projet concret qui pourra servir, on a une envie de bien faire car on sait que des gens vont le consulter après."

Les étudiants auront pris environ 6.000 photos de la sacristie à la fin du projet © Radio France - Raphaël Cann

Fin 2013, ces travaux avaient permis de réaliser une courte vidéo présentant l'extérieur du bâtiment . Le département aimerait aller plus loin avec cette base de données et proposer des visites virtuelles de l'intérieur du site, et notamment des endroits inaccessibles au public. "Comme les charpentes, c'est compliqué d'y organiser des visites alors on va pouvoir proposer une visite virtuelle car cette charpente est exceptionnelle", s'enthousiasme Véronique Rivron, vice-présidente du département et présidente de Sarthe Culture.

Casque de réalité virtuelle

"Cette charpente date de la même époque que celle de Notre-Dame, que j'ai visitée virtuellement et c'est impressionnant, on a l'impression de tomber dans le vide", poursuit-elle. "On a aussi un travail à mener pour savoir comment on peut, quand on arrive dans une salle, avoir une modélisation sur un casque de réalité virtuelle." Il faudra avant cela terminer quelques travaux de restauration pour libérer de la place dans les bureaux. Un espace qui pourrait être utilisé comme salle multimédia. "Techniquement, financièrement, il faut qu'on prévoit tout ça, j'espère qu'à partir de 2025 on pourra proposer des réalisations virtuelles."