La Momie au cinéma : la scène avec Tom Cruise en apesanteur a été tournée à Bordeaux

Le film "La Momie" sort ce mercredi sur les écrans français. Cette superproduction portée par Tom Cruise joue sur des effets spéciaux très spectaculaires. L'une des scènes a été tournée à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, à bord de l'avion Zéro G de Novespace.

Le tournage s'est déroulé dans le plus grand secret il y a presque un an, au mois de juillet. Novespace était tenu dans son contrat avec la production des studios Universal Pictures à la confidentialité. La seule info qui est sortie concerne le nombre de paraboles réalisées par l'Airbus A310 Zéro G : une soixantaine afin de laisser le temps aux techniciens du film de réaliser leur scène.

Un avion totalement habillé pour l'occasion

Il a aussi fallu adapter l'avion qui devait ressembler à un appareil de l'armée américaine, un C-130 Hercules, avion de transport de troupes datant des années 50. L'Airbus a donc été entièrement réaménagé intérieurement. Et on imagine également qu'il a fallu un temps d'adaptation aux techniciens comme aux acteurs Tom Cruise et Annabelle Wallis. Le résultat est plutôt réussi. Et la scène est l'une des plus spectaculaire du film réalisé par Alex Kurtzman, superproduction américaine au budget de 125 millions de dollars.

