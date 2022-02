La momie du musée de Picardie part faire peau neuve à Versailles

C'est un incontournable du musée de Picardie depuis 150 ans : la momie Setjaimengaou a quitté sa vitrine pour un périple inhabituel. Ce mercredi, elle et son sarcophage ont quitté le musée, direction Versailles, et le Centre de recherche et de restauration des Musées de France.

Une opération délicate, pour ne pas dire risquée tant ces objets, vieux de presque 2700 ans, sont fragiles. Mais ce transfert devenait nécessaire, explique la directrice du musée Laure Dalon : "Notre responsabilité dans les musées c'est de faire en sorte que les objets conservés ne se dégradent pas. Et là c'est vrai que comme c'est un objet ancien, fragile, on y a très peu touché ces dernières décennies. Et comme n'importe quel objet posé quelque part il s'empoussière, il s'encrasse, il y a des fragilités anciennes aussi. Donc pour toutes ces raisons là il fallait qu'on fasse en sorte qu'on le consolide, qu'on le nettoie et qu'on fasse en sorte qu'elle soit la mieux conserver possible".

Un dépoussiérage bienvenu

Pour la momie, ce sera donc l'occasion d'un dépoussiérage. Une étape au nom anodin, mais pourtant très minutieuse. "Autant chez nous quand on fait la poussière, on le fait sans se poser de question, autant sur ce type d'objet ça pose de réels problèmes, il faut vraiment prendre toutes les précautions en amont pour s'assurer qu'on enlève pas des écailles de peinture. Et donc on confie cela à des restaurateurs donc c'est vraiment le métier", explique Bénédicte Rochet, régisseuse des oeuvres du musée.

Tout cela pour que la momie et son sarcophage reviennent plus beaux que jamais. Car pas d'inquiétude : ils reviendront bien ! "Que le public se rassure : l'objectif c'est de pouvoir la présenter de manière améliorer. Qu'elle retrouve un peu de son lustre et qu'elle revienne en meilleure forme pour pouvoir rester encore pour de nombreuses années à la disposition du public".

Pour faire patienter les visiteurs

Le retour de la momie est prévu pour l'été 2022. D'ici là, le musée a trouvé de quoi faire patienter ses visiteurs : "On a prévu plusieurs choses : d'abord on a commandé à un illustrateur des planches dessinées pour raconter ce qui lui arrive", explique Laure Dalon. "On avait pensé à laisser sa place vide, et puis finalement on s'est dit que c'était l'occasion de montrer d'autres objets égyptiens de nos réserves. Ce sont des objets très particuliers, des restes humains également, donc c'est l'occasion de montrer au visiteur ce qu'on ne montre pas habituellement. Expliquer comment on traite ces objets, d'où ils viennent et comment s'enrichissent les collections de musées. Et puis pour suivre les pérégrination de notre momie, on publiera un bulletin de santé régulièrement pour expliquer où on en est de cette opération".