La mosaïque romaine découverte à Uzès restera sur la commune, promet Carole Delga

La Présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a fait savoir ce mardi, que la mosaïque romaine découverte à Uzès récemment restera bien dans la commune.

Elle est belle, elle est ancienne et fait l'objet de toute les convoitises. La mosaïque romaine découverte à Uzès récemment pourrait bien finalement rester là où elle a été découverte. La Présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a déclaré « le patrimoine archéologique mis à jour lors de la restauration des lycées Gide et Guynemer restera à Uzès .» C'est sur le site des travaux de ces deux lycées que les archéologues ont découvertes d’importantes mosaïques appartenant à deux édifices antiques.

La mosaïque est à découvrir ce week-end

Carole Delga réclame" qu' en concertation avec la Ville d’Uzès et la DRAC, ces mosaïques soient sauvegardées et accessibles à tous. Elles contribuent à enrichir le patrimoine historique et culturel de la région. C’est la raison pour laquelle, avec nos partenaires, je mettrai tout en œuvre pour préserver et valoriser ce patrimoine en lui consacrant un lieu dédié à Uzès, assure la présidente de la Région.

Le week-end dernier les visites de la mosaïque ont été annulées à cause de la météo. Les archéologues l'ont bâchée pour la protéger de la pluie. Mais les passionnés d'archéologie vont pouvoir la découvrir ce week-end. Les visites s’effectueront les samedi 8 et dimanche 9 avril de 10h à 12h15 (dernier départ de visite) et de 14h à 17h15 (dernier départ de visite). L'inscription se fait sur place, à l'arrivée sur le site, dans la limite des places disponibles. La visite dure 45 min pour découvrir ce trésor gardois.