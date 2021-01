La musique à distance pour l'harmonie municipale de Vesoul

Privés de répétition à cause de la situation sanitaire, les 60 musiciens de l'harmonie municipale de Vesoul se sont mis eux aussi au télétravail. Ils répètent et se calent sur une bande son chacun de leur coté à la maison, en attendant de pouvoir de nouveau jouer devant le public.

Le mot de l'année 2020, qui est toujours d'actualité en 2021 est "distanciel". Un mot nouveau qui prend tout son sens lorsqu'on parle par exemple de cours à distance, de réunion par téléphone ou en visio toujours à distance. Mais toutes les activités ne s'y prêtent pas.

Pourtant à Vesoul, l'harmonie municipale a réussit à conjuguer "distanciel" avec "musique en groupe". On n'est pas encore au concert chacun chez soi, mais après une grande période d'inactivité au moment du premier confinement, suivie d'une petite repise avant d'être de nouveau à l'arrêt, l'harmonie municipale a une idée plutôt originale, travailler à distance chacun chez soi.

Une grande première : le travail à la maison.

Depuis le mois de janvier, Mathieu ANGUENOT, directeur de l'harmonie municipale de Vesoul, a proposé aux musiciens de travailler à la maison sur des enregistrements qu'il leur a livré.

Sur l'ordinateur défile la bande son avec le tempo du métronome, et chacun sur sa partition peut suivre sa partie à jouer. Cela permet à la maison d'apprendre sa partie, et jouer avec les autres instruments un peu comme si on était en répétition comme cela faisait chaque vendredi soir.

C'est un peu comme un karaoké". Mathieu ANGUENOT, directeur de l'harmonie municipale de Vesoul

Grâce à ce travail en solo à la maison, chacun peut se préparer. Dès que la situation sanitaire le permettra, chacun des 60 musiciens sera prêt à jouer en groupe. L'harmonie prête à jouer dans un champ s'il le faut pour garder les distances, mais enfin jouer pour le public.

reportage sur le travail à la maison des musiciens Copier

Une vidéo pour souhaiter la bonne année

Les membres de l'harmonie municipale ont voulu faire une vidéo pour souhaiter la bonne année à leur public habituel. L'idée est de surfer sur la dernière mode en date : le Don’t Rush Challenge. Cela consiste à se passer un objet d'une personne à l'autre, et tous ces enregistrements vidéo mis bout à bout permettent de décrire une séquence. Ici, c'est la partition qui est transmise d'un musicien à l'autre.