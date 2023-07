La musique contre la violence : 30 jeunes de Perpignan en concert ce vendredi avec les Batteurs pour la Paix

Entre batterie et batucada, musique gitane et brésilienne, la Casa Musicale à Perpignan va bouger ce vendredi ! Un concert est organisé à 18h30. Sur scène, les musiciens des Batteurs pour la Paix , venus de région parisienne, joueront avec une trentaine d'enfants du département qui participent à leurs ateliers cette semaine. Un concert gratuit qui est ouvert à tous.

Les Batteurs pour la Paix se sont constitués au lendemain des attentats du Bataclan en 2015 avec pour objectif de promouvoir la paix, lutter contre les discriminations et fédérer des ambassadeurs. Klaus Blasquiz, chanteur du groupe Magma, et le batteur Khalid Bazi en sont les fondateurs. Pour ce dernier, il s'agit d'une initiative très concrète : "On est inscrit dans une réalité de terrain. On essaye de venir en support, comme ici à la Casa Musicale. Le but est de voir comment on peut travailler ensemble." Le message qu'ils essayent de transmettre est clair : "C'est de se dire qu'on a tous un rôle à jouer pour la paix sociale, en commençant par s'occuper de nous-mêmes : si je travaille sur mon propre stress en ayant une pratique culturelle ou sportive, quelle qu'elle soit, je peux déjà être un problème en moins pour les gens qui m'entourent."

Des ateliers musicaux organisés toute la semaine

Cet été avec leur bus, les Batteurs pour la Paix vont de villes en villages, depuis la région parisienne jusqu’à la Mauritanie. Sur leur chemin, l'équipe s'arrêtera dans des orphelinats pour apporter leur aide. Un projet artistique les guidera également, celui d'interpréter le Boléro de Ravel avec les différentes identités musicales rencontrées durant leur voyage.

Leur premier arrêt est à Perpignan, à la La Casa Musicale. Arrivés dimanche soir, ils sont en résidence artistique toute la semaine avec une trentaine d'enfants du Comité d'animation de la Place du Puig, de l'Enfance Catalane et de Welcome 66. Toute la semaine sont organisés des ateliers musique, chant, théâtre, enregistrement d'un morceau en studio et réalisation d'un clip.

Un mélange de percussions brésiliennes et de la musique gitane qu'apprécie Sam Kheta, un des participants âgés de 18 ans : "J'ai tout de suite été partant parce que j'aime beaucoup la musique, même si je n'en n'ai jamais vraiment pratiqué." De ses propres mots, c'est une excellente initiative : "Je suis très heureux et ému d'être ici. Il faut qu'ils continuent leur action car rien ne peut se passer sans la paix."

Après le concert de vendredi, les Batteurs pour la Paix partiront dès dimanche pour le Maroc, où ils devraient jouer à l'occasion de la fête du Trône, un événement national.