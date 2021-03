La musique française cartonne à l'étranger avec un record de disques d'or en 2020

Le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep) a publié hier son bilan annuel du marché de la musique : 781 millions d'euros en 2020, avec un chiffre stable par rapport à l'année précédente, même si les ventes physiques et les droits de synchronisati (payés par les producteurs de films, de pubs, d'émissions, pour utiliser de la musique commerciale) se sont effondrés. C'est le numérique qui rattrape avec une hausse de 20%, notamment grâce au streaming. Bonne nouvelle : les artistes français ont la cote à l'étranger.

Le rap et l'électro en tête

13% des ventes se font désormais hors de France, avec deux styles en tête de gondole : le rap et les musiques urbaines d'un côté, la musique électro de l'autre. Parmi les grands représentants des deux styles, Aya Nakamura ou encore Mister KJ et son tube "Jerusalema" porté par un label français. On retrouve aussi les noms des artistes comme David Guetta et son duo avec la chanteuse Sia "Let's Love" ou bien le groupe Offenbach, que vous entendez sur France Bleu avec leur "Katchi".

Aya Nakamura et son clip pour la chanson "Doudou"

Mister KJ et "Jerusalema"

Offenbach, que vous connaissez sur France Bleu avec leur tube "Katchi"

Chaque style cumule 37% des ventes à l'étranger. En tout 65 artistes ont reçu un disque d'or à l'étranger en 2020, et pour la moitié d'entre eux, c'est une première. En France, 19 albums sur les 20 plus vendus sont français. Le seul album anglophone dans ce top est celui d'AC/DC "Power Up", numéro 1 des ventes de vinyles.