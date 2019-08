La navette des Crêtes nouvelle formule séduit les randonneurs et les cyclistes dans les Vosges

C'est désormais tous les jours, à bord d'un bus, que vous pouvez sillonner la route des Crêtes, pour partir à la découverte des plus belles balades. Avant, le service fonctionnait uniquement le dimanche et les jours féries. Une nouvelle formule qui séduit des randonneurs et les cyclistes.