La navigation interdite sur un tronçon de l'Ardèche à Ruoms

Une portion de la rivière Ardèche ne fera plus le bonheur des amateurs de canoë-kayak. C'est une décision temporaire prise jeudi par le préfet de l'Ardèche. Selon un communiqué de la préfecture ce vendredi, les services de l'Etat ont constaté "l'état de dégradation important du seuil des Brasseries à Ruoms. Cette situation, potentiellement dangereuse, ne permet plus d’assurer la sécurité des usagers de la rivière. À ce titre et dès aujourd’hui, la retenue d’eau va être vidée pour qu’un diagnostic général de l’ouvrage soit réalisé par un expert dans les plus brefs délais. En fonction de ce diagnostic et de ses conclusions, il reviendra au propriétaire du barrage de réaliser des travaux de remise en état."

En attendant, la navigation de tout type d'embarcation est interdite entre l’amont du lieu-dit « Moulin du Grazel » (500 mètres en aval du pont de la RD308 sur l’Ardèche) et la plage de Ruoms située 100 mètres en aval de l’ouvrage.