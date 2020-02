La Necronomi'con célèbre la culture geek au parc des expositions de Belfort-Andelnans

Pour la troisième année, geeks et fans de culture nippone sont réunis à l'Atraxion d'Andelnans les 1 et 2 février 2020. Au programme : combat au sabre laser, démonstration de danse japonaise et concours de cosplays.

Andelnans, France

La Necronomi'con célèbre la culture geek et nippone. La convention se déroule ces samedi 1er et dimanche 2 février au parc des exposition d'Andelnans près de Belfort. C'est la troisième fois que cet événement est organisé à Andelnans, près de Belfort. L'an passé la convention a accueilli 6500 personnes.

Cette année, la part belle est faite aux combats au sabre laser, inspiré de l'univers Star Wars. On retrouve aussi les concours de cosplays, ces costumes faits main, inspirés de mangas, de jeux vidéos, et de la culture geek. Les fans ont aussi rencontré l'acteur, Richard Brake, il a incarné le Roi de la nuit dans la série "Game of Thrones", "Le trône de fer" en français.

Richard Brake a rencontré ses fans, il a incarné le personnage du roi de la nuit dans la série Game of Thrones © Radio France - Mado Oblin

Alexandre est venu de Paris, il est membre du jury du concours de cosplays © Radio France - Mado Oblin

Justine, alias Kaali est membre du jury du concours de cosplays, elle est suisse. Elle fabrique elle même ses costumes. © Radio France - Mado Oblin

Chewbacca et Han Solo, des personnages de "Star Wars", à la Necronomi'con © Radio France - Mado Oblin