La nef de la cathédrale de Montauban dangereusement fissurée

La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Montauban fait l’objet d’une surveillance constante. Ce vendredi 30 octobre, les agents de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) du Tarn-et-Garonne ont noté, à l’occasion d’une visite de contrôle, l’apparition d’importantes fissures à l’extrémité occidentale de la nef de l’édifice. L'ampleur des dégâts vient d'être reconnue par la Direction régionale des affaires culturelles.

Les lézardes sont particulièrement visibles entre les fenêtres hautes et les grandes arcades de la première travée du monument. La façade, la tribune d'orgue et les deux clochers se sont désolidarisés du reste de l'édifice à cause de l'usure et de mouvements de terrain.

Mission de rénovation commandée d'urgence

L’entreprise Relano, missionnée par l’architecte des bâtiments de France (ABF), a commencé à poser une dizaine de témoins en plâtre pour vérifier si les désordres sont stabilisés ou non. Une mission d'urgence va être commandée à l’architecte en chef des Monuments historiques (ACMH), maître d’œuvre, qui sera présent à Montauban lundi 9 novembre, afin que la cathédrale soit appareillée (capteurs, fissuromètres) très rapidement et pour qu’un diagnostic structurel soit établi. En fonction de l’analyse, des travaux d'urgence pourraient être annoncés bientôt. La nef avait été intégralement restaurée entre 1997 et 1998.

La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption

Construite entre 1692 et 1739, Notre-Dame-de-l’Assomption est une des rares cathédrales de France élevée à la période classique. Réalisée selon les plans des plus grands architectes du roi (François d’Orbay, Jules Hardouin-Mansart, Robert de Cotte), elle se caractérise par son imposante façade de pierre blanche, au deux clochers symétriques, initialement ornée de sculptures réalisées par Marc Arcis. Elle abrite le fameux Vœu de Louis XIII, œuvre majeure d’Ingres (1824) récemment restaurée.

La cathédrale, propriété de l’État affectée au ministère de la Culture, a été classée Monument historique le 9 août 1906.