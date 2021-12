La neige booste les réservations des hébergements dans les Vosges

Alors que les vacances de Noël débutent ce vendredi, le taux de réservation est bon dans les hébergements près des stations de ski des Vosges. Les marchés de Noël et surtout la neige attirent du monde.

Alors que les vacances de Noël débutent ce vendredi, près des stations de ski des Vosges, les hébergements comme les hôtels ou les gîtes font le plein. La neige est au rendez-vous et beaucoup de vacanciers souhaitent venir s'aérer en montagne.

Dans la vallée de Kaysersberg, près de la station du Lac Blanc, le taux de réservation est de 95% pour ces quinze jours de vacances, selon l'office de tourisme. Les marchés de Noël drainent du monde, mais aussi laprésence de la neige donne un bon coup de pouce aux réservations.

La neige attire les vacanciers

A "l'hôtel de la poste" au Bonhomme, Romain Petitdemange, le gérant affiche complet pour les vacances.Ses 34 chambres et suites ont été prises d'assaut. "Les marchés de Noël et la belle neige qu'il y a au Lac Blanc. Ce sont deux arguments qui font venir les touristes. C'est une bonne nouvelle pour nous. L'an dernier on était à 15% d'occupation, là tout est pris," se réjouit l'hôtelier.

La neige a bien recouvert le Lac Blanc © Radio France - Guillaume Chhum

Un bon taux de réservation dans le secteur du Lac Blanc Copier

D'autres hébergements font le plein, comme les chalets des Lodges à Orbey. Tout est complet aussi pour les dix habitations qui peuvent accueillir de grances familles. "Nous avons des gens qui viennent du Nord de la France, nous avons aussi des belges. Ce ne sont pas de gros skieurs, mais ils viennent profiter de la neige," souligne le gérant Guy Renel.

Les loueurs ont le sourire

A l'auberge du Blancrupt, où on l'on loue des skis de fond ou encore des raquettes, la présence de la neige, c'est une bonne nouvelle. "Les conditions météo sont assez féeriques, là il fait relativement froid. Si ça se maintient, cela promet de belles vacances de Noël," se réjouit le loueur, Jean-Marc Duportail.

Un bémol tout de même, au Lac Blanc, la station est toujours à la recherche de saisonniers, alors que le domaine alpin ouvre ses portes ce week-end.