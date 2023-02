"La neige est là ! " les stations de ski des Vosges optimistes pour les vacances de février

Les vacances de février débutent ce vendredi pour la zone A (Besançon-Bordeaux-Clermont-Ferrand-Lyon), ce sera dans une semaine pour la zone B, celle de Strasbourg. Les stations de ski des Vosges sont optimistes pour ces congés, la neige est là et elle va tenir !

Une neige qui tient sur les hauteurs

Toutes les stations de ski des Vosges ont ouvert leurs portes à la mi-janvier et la saison est donc lancée. Au Markstein, les voyants sont au vert, il y a de la neige en abondance et des skieurs sont sur les hauteurs. Les week-end, il y a du monde. "Nous avons accueilli 1.500 skieurs pour la journée de dimanche, le week-end dernier. Tout va bien ! " se réjouit Thomas Cron, le responsable de l'exploitation.

Premières pistes de l'année pour ces skieurs venus de Westhalten, dans le Haut-Rhin © Radio France - Guillaume Chhum

Les skieurs qui viennent de la zone A sont bien sûr les bienvenus, même si le gros bataillon est surtout attendu pour le 10 février, date des vacances pour la zone de Strasbourg.

"La neige c'est notre or blanc. On y fait attention. On passe la dameuse tous les jours et quand c'est possible, nous faisons tourner nos enneigeurs," ajoute Thomas Cron.

Les skieurs au rendez-vous

Du côté de l'école de ski français, les voyants sont aussi au vert. " Nous sommes complet pour ce week-end. La semaine prochaine, il reste des places pour les cours collectifs, mais on attend un pic pour le 10 février," détaille Sophie Klingelschmidt, la directrice de l'ESF.

Ce vendredi, malgré un temps couvert, de nombreux skieurs locaux sont venus apprécier une neige tant attendue.

"La neige est agréable. On n' a pas une grosse visibilité, mais une fois qu'on est en bas, c'est un vrai plaisir. Bon moment, c'est parfait," commentent deux skieurs venus de Westhalten, près de Rouffach. Pourvu que ça dure !

