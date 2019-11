La neige est là, les stations N'Py comptent sur la clientèle bordelaise

Bordeaux, France

La saison se prépare dans les stations de ski des Pyrénées. Il y a de la neige sur les pistes et les premières ouvertures sont prévues ce 29 novembre à Cauterets et le 30 novembre à Gourette, La Pierre-Saint-Martin, La Mongie, Luz-Ardiden ou Peyragudes. La clientèle bordelaise est capitale pour les 7 stations rassemblées sous la marque N'Py, de La Pierre-St-Martin dans le Béarn jusqu'à Peyragudes dans les Hautes-Pyrénées en passant par Gourette, Cauterets, Luz-Ardiden, Grand Tourmalet et Piau-Engaly.

15 à 20% de domaine skiable en plus

Les Bordelais représentent 17 à 20% des skieurs qui se rendent l'hiver sur les pistes pyrénéennes soit entre 300 et 360.000 journées de ski sur la saison dernière. Les stations pyrénéennes ont encore peaufiné leur offre pour la saison qui va s'ouvrir. Exemple à La Pierre-St-Martin qui annonce 4 kilomètres de pistes nouvelles. En janvier dernier, une télécabine avait été victime d'un incendie. C'est finalement cette difficulté qui a déclenché cette évolution positive.

C'est dans notre ADN de savoir s'adapter, on travaille avec la nature.

"Après l'incendie, on a dû réagir et nous avons ouvert de nouvelles pistes pour compenser celles qu'on ne pouvait plus utiliser, explique Claude Weiss, le responsable commercial de la station. La première bonne nouvelle c'est que la remontée mécanique est réparée et elle tourne depuis plusieurs jours déjà. La deuxième bonne nouvelle c'est que les pistes supplémentaires restent ouvertes. C'est dans notre ADN de savoir s'adapter, on travaille avec la nature. On a su le faire avec ces pistes qui existaient il y a très longtemps mais qui n'étaient plus en état. Cela représente quand même 15 à 20% de domaine skiable supplémentaire".

Monter à la station sans sa voiture

Autre nouveauté importante, à Peyragudes dans les Hautes-Pyrénées. L'ouverture de skyvall. C'est une télécabine qui relie le village de Loudenvielle, dans la vallée, à la station et aux pistes de ski. "C'est une télécabine de dix places, détaille Laurent Garcia, le directeur de la station de Peyragudes. Avec la ligne de 30 cabines on peut transporter jusqu'à 1000 personnes à l'heure. Cela redessine l'offre touristique sur le territoire de la vallée du Louron".

On joue la complémentarité entre les deux sites.

"On peut loger à 900m d'altitude à Loudenvielle et aller skier à Peyragudes, arriver directement en pied de piste avec son forfait en main, poursuit Laurent Garcia. A l'inverse, les gens qui séjournent en station bénéficient de nouveaux services sans utiliser leur voiture. Ils peuvent aller à Balnéa (le plus grand centre balnéo des Pyrénées, NDLR), au cinéma, descendre à la pharmacie ou se promener autour du lac. On joue la complémentarité entre les deux sites".

Les dates d'ouverture :