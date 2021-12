La neige et les skieurs au rendez-vous pour l'ouverture de la station de ski du Mont-Dore

La station de ski du Mont Dore a ouvert ses pistes avec une semaine d'anticipation ce samedi. Une réouverture après une année 2020 sans ski à cause de la crise sanitaire. Les skieurs sont venus en nombre et la poudreuse était au rendez-vous.

Le Mont-Dore a revêtu son grand manteau blanc ce week-end ! Il aurait donc été dommage de ne pas en profiter. La station du Massif du Sancy a de ce fait ouvert ses pistes et ses remontées mécaniques avec une semaine d'avance. Les 35 salariés (ils seront 110 pour les vacances de février, ndlr) sont ravi d'accueillir à nouveau du public.

Pour le plus grand bonheur des skieurs

C'est sous une météo capricieuse que les skieurs, motivés, ont franchi les cols enneigés pour atteindre la station du Mont Dore à 1200 mètres d'altitude ce dimanche. "On a un peu galéré sur la route, il faut bien mettre les pneus neige" indique Yannis, venu du Poitou. Mais la route vaut le détour, car la neige est au rendez-vous, pour le plus grand bonheur des skieurs.

Clément (à gauche) et ses amis sont venu de Clermont-Ferrand pour profiter d'une session de ski au Mont-Dore © Radio France - Thomas Loret

Clément vient de Clermont-Ferrand, il est un habitué des pistes du Mont-Dore : "On en profite, ça nous avait manqué vu que nous n'avions pas pu skier l'année dernière à cause de la Covid. On s'est dit avec les copains, on profite du dimanche, on va skier !"

Alexandre est venue de l'Aisne pour dévaler les pistes de la station du Mont-Dore © Radio France - Thomas Loret

Alexandre est venu de l'Aisne, c'est la première fois qu'il vient skier au Mont-Dore : "La neige est très bonne. Elle est un peu plus collante par endroit donc on prend le risque de se casser la figure. Néanmoins, ça ne nous fait pas peur, au contraire ! Voir toute cette bonne neige, c'est plutôt très appréciable".

Le magasins de ski de Nicolas ne désemplie pas à la station du Mont-Dore © Radio France - Thomas Loret

Au magasin de location de ski La Godille, Nicolas le gérant aide les novices à s'équiper. "On était les premiers surpris de voir autant de monde arriver et repartir avec le sourire. Ils étaient impatients, ils le sont toujours d'ailleurs. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir revenir" s'enthousiasme l'équipementier. Sa boutique ne désemplie pas.

Thomas et son amie sont venus de Bordeaux pour un week-end luge au Mont-Dore © Radio France - Thomas Loret

D'autres ne sont pas adeptes du ski, mais sont tout de même venus profiter de la neige. "On est arrivé vendredi soir pour le week-end. On est monté là, on a fait de la luge, on s'est amusé dans la neige. On a mangé une truffade dans un restaurant du Mont-Dore et on repart ce soir" nous raconte Thomas, venu de Bordeaux avec sa compagne.

Mélanie, habitante d'Aydat est venue skier avec ses enfants au Mont-Dore © Radio France - Thomas Loret

La luge, c'est aussi le truc des enfants de Mélanie. Cette habitante d'Aydat initie ses petits aux sports de glisse. "c'est l'éclate pour eux, ils sont entre copains, ils s'amusent. Il manque juste un peu de soleil, mais ça n'est pas grave, on est des vrais, donc ça se passe bien quand même" indique cette mère de famille habituée de la station du Mont Dore.

Un des meilleurs démarrages pour le Mont-Dore

Et du côté de la direction, on se frotte les moufles ! "Ce week-end, nous avons vendus plus de 1000 forfaits jours. On est très satisfaits. C'est un satisfécit pour les équipes qui se sont mobilisées. C'est un des meilleurs démarrages pour la station" indique Christophe Boivin, directeur de la station de ski du Mont-Dore.