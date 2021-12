La neige fond sur les Vosges alsaciennes, certaines stations décident de fermer

En raison de la météo exceptionnellement douce, mais également du vent et de la pluie, la neige est en train de fondre sur les Vosges alsaciennes. Il suffit de jeter un œil aux webcams des différentes stations pour voir que le manteau neigeux laisse la place à de grosses plaques de terre.

Il y a toujours un redoux entre Noël et Nouvel an

En conséquence, certaines stations ont décidé de fermer provisoirement. C'est le cas du Lac blanc qui va fermer son domaine alpin et de ski de fond ce mercredi soir. Le Markstein a déjà fermé ce mardi et fera le point jeudi. Au Champ du Feu aussi les remontées mécaniques sont fermées même si le reste des activités est maintenu. "Il n'y a rien d'inquiétant", explique Henri Morel, exploitant de la station, "dans les Vosges il y a toujours un redoux entre Noël et le Nouvel an". Enfin Au Ballon d'Alsace, pas de fermeture prévue pour l'instant, un point sera fait, là aussi, jeudi.

Les stations attendent maintenant de nouvelles chutes de neige ou tout du moins de meilleures conditions moins venteuses.