Vosges : la neige sauve la saison à Bussang

Il neige depuis plusieurs jours sur le massif vosgien cette fin d'année 2020, 20 à 30 centimètres de poudreuse au dessus de 800 mètres.

Une neige espérée et attendue qui a décidé de nombreux touristes à venir à Bussang et dans ses environs à la dernière minute. "Si les réservations n'ont atteint que 65% la semaine de Noël, cette semaine nous sommes complet" se félicite Adeline Rogerat. La directrice de l'Office de tourisme de Bussang propose une cinquantaine de meublés à la location. Une clientèle essentiellement régionale avec quelques Nordistes et Franciliens.

Le domaine de ski de fond de la Rochelotte est ouvert

La fermeture de la station familiale du Larcenaire n'a joué qu'à la marge sur la fréquentation. "Les gens sont surtout là pour profiter de la nature de l'espace et du repos" poursuit Adeline Rogerat qui souligne encore que le domaine de ski de fond de la Rochelotte vient d'ouvrir. Des parcours en raquettes, également proposés, sont très prisés des vacanciers frustrés de ne pouvoir pratiquer le ski alpin.

Enfouie sous la neige, la station familiale du Larcenaire est fermée en raison de l'épidémie de Covid-19. Une situation que ne comprend pas Maxime Laurent le propriétaire des lieux depuis la création en 1972. "C'est une activité de plein air ou par nature on respecte les distances physiques". Quand le soleil pointe entre les nuages bas, le domaine appartient en libre accès a ceux qui pratiquent le ski de randonnée, la luge ou le ski de fond. Le plaisir de faire sa trace sans contrainte. "A leurs risques et périls" prévient Maxime Laurent entre fatalité et interrogation sur l'avenir. La non ouverture de la station représente 250 000 euros de manque à gagner. "Nous vivons sur des réserves de trésorerie mais jusqu'à quand ?" conclut le maître des lieux.