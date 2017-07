La Neustadt à Strasbourg en lice pour un classement au patrimoine mondial dimanche

Dès dimanche, l'Alsace pourrait compter un nouveau quartier inscrit au patrimoine mondial de l'humanité ! En plus de la Grande-île, Strasbourg demande la classement de la Neustadt à l'Unesco. L'institution doit rendre sa décision ce dimanche à Cracovie en Pologne.

La Neustadt à Strasbourg en lice pour entrer au patrimoine mondial de l'humanité: la décision sera rendue par l'Unesco dimanche à Cracovie en Pologne. Un autre quartier de Strasbourg, la Grande-Ile, a déjà reçu cette distinction. Strasbourg a de sérieux atouts obtenir ce précieux label!

D'abord pour son architecture. Le quartier a été construit au lendemain de guerre de 1870. Strasbourg est alors rattachée à l'Allemagne de Guillaume II et la Neustadt, traduisez "ville nouvelle", sort de terre selon des principes très audacieux pour l'époque, comme les styles néo-gothiques et art déco. Il s'agit de faire de cette nouvelle cité une vitrine du savoir faire allemand.

La Neustadt, symbole de la réconciliation franco allemande

Le Palais du Rhin, le palais universitaire, la bibliothèque nationale et universitaire ou encore le palais des fêtes en sont les témoignages les plus remarquables. A l'époque, la construction de la Neustadt a par ailleurs permis de tripler la population de Strasbourg. Cet ensemble architectural est unique en Europe: la Neustadt est l'une des rares réalisations architecturales de ce type qui n'a pas été détruite par les Alliés lors de la dernière guerre mondiale. Il n'existe plus d'ensemble de ce type dans les grandes villes allemandes d'aujourd'hui.

Le second argument de poids en faveur de la Neustadt, c'est évidemment le symbole que représente ce quartier. C'est aussi son atout majeur. Obtenir l'inscription sur la liste du patrimoine de l'Unesco permettra de souligner davantage encore l'histoire franco-allemande de la ville, terre de réconciliation, berceau de l'Europe. N'oublions pas que depuis ce printemps la capitale alsacienne est à nouveau reliée à l'Allemagne par le tramway !

Le lobbying pour la Neustadt va durer jusqu'au vote

La candidature de la Neustadt a été lancée il y a plus de cinq ans. "C'est toujours un combat de plusieurs années", souligne Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg. "C'est un gros travail scientifique, mais aussi un travail de mobilisation des Strasbourgeois. Le comité de l'Unesco a besoin de comprendre que c'est bien une candidature consensuelle qui mobilise tout le monde."

Les tractations et le lobbying continueront tout le weekend en Pologne pour permettre à la Neustadt d'obtenir son classement au patrimoine mondial. "L'Ambassadeur de France auprès de l'Unesco sera à Cracovie, ainsi que le maire de Strasbourg, Roland Ries. Il y a un comité qui examine les candidatures," précise Alain Fontanel. "C'est un peu comme les JO!"

La France défend à Cracovie la candidature d'un second site, situé, en Polynésie: Taputapuatea, un espace sacré utilisé depuis un millier d'années par les Maoris. Le Bade-Wurtemberg tout proche soutient un site fréquenté par l'homme depuis plus de 40.000 ans: les grottes de Hohle Fels, près de Schelklingen. Toutes ces grottes n'ont pas encore été explorées par les archéologues, il faut les protéger des curieux. C'est dans l'une de ces grottes que l'on a découvert le plus vieil instrument de musique du monde, une flûte taillée dans un os de cygne il y a 36.000 ans!

