La Noire, la mythique collection de romans noirs de Gallimard, fait son retour

Après une "pause" de 14 ans, la collection La Noire de Gallimard revient dans les librairies ce jeudi. Trois titres paraissent sous l'iconique couverture noire. Entre 1992 et 2005, les plus grands noms du genre ont été publiés dans ce format.

La Noire publiera entre trois et cinq romans par an selon Antoine Gallimard, le directeur de la maison d'édition

L'éditeur Gallimard est réputé pour ses sobres couvertures blanches et sa collection du même nom. Même format, mais avec la couleur opposée pour la collection "La Noire" à sa création en 1992. Elle s'est fait connaître jusqu'en 2005 pour avoir édité 136 titres, dont les grands noms du roman noir comme l'auteur de "Fight club", Chuck Palahniuk.

La collection était en "pause" jusqu'à ce jeudi. Trois titres sont désormais disponibles : "Stoneburner" de William Gay, "Nadine Mouque" de Hervé Prudon et "Un silence brutal" de Ron Rash.

L'éditeur ne change pas de formule : des "traductions exigeantes", une couverture élégante et des intérieurs soignés. "La Noire a pour vocation d'accueillir ces romans dits noirs destinés à un lectorat plus éclectique, préoccupé d'une esthétique avant de l'être d'une thématique", explique Antoine Gallimard, le patron de la célèbre maison d'édition.

Trois à cinq titres par an

La Noire publiera trois à cinq titres par an, "avec exigence et parcimonie" précise-t-il. Elle proposera aux lecteurs "un échantillon de ce que le roman noir offre de plus réjouissant, singulier, envoûtant et dérangeant."

Le célèbre romancier américain Ron Rash, dont le livre Serena a été adapté au cinéma en 2011, est "absolument l'exemple" de La Noire selon Marie-Caroline Aubert, l'une des éditrices de la collection. Selon elle, un roman noir est un livre "sans enquête policière, il se caractérise d'abord par son style, le travail d'écriture et une frontière poreuse" avec le polar ou le western.