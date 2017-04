La nordiste Corinne Masiero incroyable "Capitaine Marleau"!

La comédienne nordiste Corinne Masiero est devenue incontournable! La série "Capitaine Marleau" dont elle est l'héroïne a permis à France 3 de réaliser sa meilleure audience depuis sept ans.

Une Nordiste au firmament! Corinne Masiero n'en finit plus de séduire les téléspectateurs. La Nordiste, originaire de Douai, et qui vit désormais à Roubaix, incarne sur France 3 le "Capitaine Marleau" dont le septième épisode a été diffusé mardi 4 avril. Elle y incarne une capitaine de gendarmerie hors normes, avec son accent du Nord et son franc-parler, une sorte de Colombo au féminin.

L'éternelle chapka de la capitaine et ses remarques cinglantes font mouche: l'épisode diffusé le 21 mars a fédéré 7 millions de téléspectateurs, ce qui a permis à France 3 de battre son record d'audience qui datait de sept ans... et de battre au passage TF1 qui diffusait pourtant le match France / Espagne. Chaque épisode de la série voit défiler des stars comme Sandrine Bonnaire, Charles Berling ou encore Pierre Arditi.

Avant d'être comédienne, Corinne Masiero a pratiqué de nombreux métiers, jusqu'à ce qu'elle découvre à 27 ans le théâtre à Douai où elle vivait alors. On l'a remarqué pour son rôle dans le film De Rouille et d'Os de Jacques Audiard. Elle raconte qu'elle était alors s'acheter des bijoux en toc avec des amis chez Tati pour la montée de marches! Le film qui l'a vraiment révélé, c'est "Louis Wimer" rôle pour lequel elle a été nommée pour le César de la meilleure actrice.

Pas question pour elle de prendre la grosse tête malgré le succès fulgurant de la série "Capitaine Marleau". Elle vit toujours à Roubaix, loin du star system et se régale toujours de notre région. Ses coups de coeur, "la côte d'Opale et les terrils"!