La Nordiste Iris Mittenaere de retour en France !

Pour la première fois depuis son couronnement comme miss Univers, la Nordiste Iris Mittenaere arrive ce jeudi en France où elle va rester six jours. Elle sera à Lille dimanche.

Des jours que ses fans l'attendaient ! Un peu plus d'un mois après son sacre comme Miss Univers aux Philippines, la Nordiste originaire de Steenvorde revient en France. Elle arrive en France ce jeudi avec un programme très chargé, avec une venue à Lille en point d'orgue dimanche.

Invitée du 13h de TF1 ce jeudi, à l'Élysée samedi

La Nordiste sera l'invitée de plusieurs émissions de télévision. Elle sera l'invitée dès ce jeudi du 13h de TF1 de Jean-Pierre Pernaut. Vendredi, elle donnera une conférence de presse devant un parterre de journalistes à Paris puis elle va rencontrer ses fans dans un magasin de la capitale. Samedi, c'est François Hollande en personne qui va la recevoir à l'Elysée.

Défilé à Lille dimanche

Et dimanche... journée de folie en perspective puisque la jeune femme revient sur ses terres. Elle doit arriver à 11h en gare de Lille Flandres puis elle défilera de la gare Lille Flandre à la Grand Place. Et quand on se remémore de la foule qui était venue l'acclamer au même endroit après son élection comme miss France, on peut parier sur une journée folle.