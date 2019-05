La Nordiste Iris Mittenaere devient meneuse de revue dans le plus vieux cabaret de Paris

Paris, France

C'est le plus vieux cabaret de Paris - créé en 1802 par Napoléon Bonaparte : le Paradis Latin, dans le 5e arrondissement, vient de changer de propriétaire et met donc en place une toute nouvelle revue, intitulée "L'Oiseau paradis". Et la vedette, "la meneuse de revue" n'est autre que Miss Nord-Pas-De-Calais 2015, Miss France 2016 et Miss Univers 2016 : Iris Mittenaere.

Iris danseuse et... chanteuse !

A 26 ans, la jeune femme originaire de Steevorde, avait déjà prouvé ses talents en arrivant en finale de l'émission "Danse avec les stars" sur TF1. Ses belles prestations lui ont permis d'être repérée par un grand nom de la danse : le chorégraphe Kamel Ouali qui l'a contactée pour lui proposer de passer les castings pour cette nouvelle revue. "C'était un rêve pour moi" raconte la Nordiste "car je regardais Star Academy quand j'étais petite et c'est Kamel Ouali qui m'a donné envie de faire de la danse".

Les costumes ont été réalisés par les mêmes créateurs qui ont habillé Beyoncé, Lady Gaga ou Rihanna - Alix Malka

Sauf qu'Iris n'est pas une danseuse professionnelle alors il a fallu beaucoup de travail et en très peu de temps : six jours sur sept, huit heures par jour de répétitions de danse. Mais à cela il faut ajouter deux heures par jour de cours de chants ! Car Iris chante sur plusieurs des 18 tableaux du spectacle. "J'appréhendais beaucoup car _à part sous la douche et les chansons du carnaval_, je n'avais jamais chanté" admet la jeune femme. Mais le metteur en scène a lui même été bluffé. "Parfois, en répétition, je pensais que c'était la version play back mais c'était elle qui chantait" se souvient , impressionné, Kamel Ouali.

Iris que l'on avait admirée dans de belle robes en dentelle lors des concours de Miss sera cette fois habillée de plumes et de couleurs par les mêmes couturiers qui ont habillé Beyoncé, Lady Gaga ou encore Rihanna.

"L'Oiseau Paradis" : dîner + spectacle tous les jours sauf le mardi au Paradis Latin, à Paris