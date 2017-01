La Nordiste Iris Mittenaere en lice pour le titre de Miss Univers

Le compte à rebours est lancée pour la Nordiste Iris Mittenaere, miss France 2016: elle participe au concours de miss Univers qui aura lieu le 30 janvier aux Philippines. Elle appelle tous les Français à voter pour elle. Et d'après les connaisseurs, elle a toutes ses chances!

Iris Mitteneare va-t-elle étendre son règne de sa beauté sur l'univers entier? Réponse le lundi 30 janvier pour la finale de l'élection de miss Univers qui aura lieu aux Philippines. La Nordiste, miss France 2016 représente la France à l'élection et elle a ses chances de l'emporter, même si la concurrence avec les 85 autres candidates venues du monde entier s'annonce féroce! Elle compte notamment pour cela sur le vote du public, puisque c'est une nouveauté du concours cette année, le public peut voter.

Je compte sur Vous ! Merci Merci Merci ! 🇫🇷 #MissUniverseFrance https://t.co/B6khla5hzl — IrisMittenaereOff (@IrisMittenaereO) January 23, 2017

La Nordiste est arrivée aux Philippines le 12 janvier pour participer à toutes les étapes du concours. Et elle s'est aussi lancée à une véritable campagne sur les réseaux sociaux pour inciter le public à voter pour elle! Il est possible de voter sur le site www.missuniverse.com. il est également possible de voter via deux applications pour smartphone: Mu et Vodi. Sur les 86 candidates en lice, seules 12 participeront à la finale. "Le jury dé... apparemment le jury en désigne 11 et ce sont les votes qui font la différence pour la 12ème.

Laurence Druard, la mère d'Iris qui la rejoindra sur place vendredi Partager le son sur : Copier

Iris aura le soutien de sa famille puisque sa mère va s'envoler ce vendredi avec le comité miss France et Sylvie Tellier pour la rejoindre sur place. Et elle pourra souhaiter de vive voix un bon anniversaire à sa famille. Iris Mittenaere souffle ces 24 bougies ce 25 janvier!