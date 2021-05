La Normandie de David Hockney exposée à Londres

Le peintre le plus cher du Monde amoureux de la Normandie. David Hockney dont sa série "baptisée « L’arrivée du Printemps » sera exposée au musée de la Royal Academy de Londres à partir du 23 mai.

David Hockney célèbre son amour pour la Normandie dans une exposition présentée à Londres à partir du 23 mai. A la Royal Academy en plein centre de la capitale Anglaise, il présente une série baptisée « L’arrivée du Printemps ».

Cent-seize créations dessinées sur Ipad pendant le premier confinement il y a plus d’un an. Le peintre le plus cher au monde était alors isolé dans sa luxueuse demeure du pays d’Auge.

La série de tableaux réalisée en Normandie et baptisée "L'arrivée du Printemps" s'expose à Londres © Radio France - Richard Place

Une tablette numérique, des pinceaux pour utiliser une application spécialement créée pour lui, c’est avec ces outils et dans son jardin que David Hockney a peint sa Normandie. Celle qu’il avait devant les yeux, la nature. Ce projet était prévu avant la pandémie et les confinements.

Cent-seize toiles réalisées par David Hockney pendant l'année de confinement dans le pays d'Auge © Radio France - Richard Place

La tapisserie de Bayeux pour source d'inspiration

L’influence normande de cette exposition ne s’est pas limitée aux paysages que l’artiste a dessiné. David Hockney s’est beaucoup intéressé à la tapisserie de Bayeux. Quand le musée était ouvert, il est allé la voir à de nombreuses reprises et s'en est inspiré pour créer cette série explique Edith Devaney, la conservatrice de la Royal Academy de Londres.

Les oeuvres toujours très colorées de David Hockney seront exposées à Londres à partir du 23 mai et au musée de l'orangerie à Paris en fin d'année.