La Normandy Beach Race s'apprête à faire le plein à Ouistreham

C'est peu dire que ce rassemblement de voitures et motos rétros s'est rapidement installé dans le paysage normand. A tel point que pour cette quatrième édition, l'association qui gère l'organisation a choisi de faire payer pour l'accès à la plage. Jean-Marc Pelozzi fait parti des trois amis à l'origine de ce rendez-vous : "c'est essentiellement une question de contrôle. On s'est fait surprendre lors de la dernière édition avec un nombre de visiteurs qui était extrêmement important et qui a créé un certain nombre de problèmes de logistique qui nécessitent une organisation plus importante que ce soit au niveau de la restauration ou des toilettes, pour ne donner que deux exemples. C'est encore un billet abordable puisqu'on fait le samedi avec la nocturne à 7 € et le dimanche à 5 €. Le but n'est évidemment pas de faire beaucoup d'argent mais ça nous a permis à la fois planifier un nombre de visiteurs donné et d'autre part effectivement de pouvoir nous aider à financer l'infrastructure qui grandit aussi. On a neuf tentes sur la plage et donc des besoins plus importants." Rappelons que la Normandy Beach race est gérée une association et qu'aucun bénéfice n'est tiré de la manifestation.

Les deux roues sont aussi à l'honneur lors de la Normandy Beach Race - Photo fournie par l'organisation

Le samedi est déjà complet

C'est déjà un succès puisque les 15 000 billets pour accéder à la plage le samedi ont déjà tous trouvé preneur. Et ce sera bientôt le cas pour la journée de dimanche.

Les commerçants, eux, ne semblent pas inquiets. C'est le cas de Fanny Moreau qui a fermé son restaurant, Les terrasses de la Mer à Ouistreham, pour ouvrir un stand face à la mer : "je pense que ça va aller parce qu'il y a un bon espace qui est gratuit avec pas mal de démonstrations et d'expositions dans la ville. C'est un gros événement pour une ville comme Ouistreham."

Au total, les organisateurs tablent sur 70 000 à 100 000 visiteurs durant tout le week-end. Retrouvez le programme sur le site de la Normandy Beach Race.