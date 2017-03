La Nouvelle-Aquitaine fait sa promotion touristique, "en plus grand" !

La Nouvelle-Aquitaine lance une campagne de promotion touristique pour inciter ses habitants à découvrir leur propre région. Les visuels s'afficheront à partir de lundi, chacun présentant une destination, avec l'expression "en plus grand" référence à la taille de la région.

" Ma région s'agrandit, mes horizons aussi ". C'est le slogan qui sera décliné à partir de lundi par la Nouvelle Aquitaine pour sa 1ère campagne de promotion touristique de l'année. Des affiches, des encarts dans la presse pour vanter les atouts de plusieurs sites piochés dans les 12 départements.

Une invitation à découvrir les richesse de sa propre région

L'idée est d'encourager les 6 millions d'habitants de la Nouvelle Aquitaine à faire du tourisme chez eux, et à mieux connaitre les richesses de cette région immense, explique Régine Marchand, la présidente du comité régional du tourisme. "Nous nous retrouvons dans la plus grande région de France : 84.000 km carrés, avec toutes les formes de tourisme possible. Et les habitants ne la connaissent pas forcément à fond".

Et si les départements de l'intérieur attiraient les habitants du littoral ? - ©région Nouvelle-Aquitaine

Faire connaître le Limousin aux habitants du littoral.

Cela dit les Limousins n'ont pas attendu la fusion pour aller sur la côte, à Royan ou à la Rochelle. Mais c'est peut-être plus dur de faire venir un Basque en Limousin... "Justement, il faut lui faire connaître les possibilités", justifie Régine Marchand, "c'est tout le sens de cette campagne : faire connaître aux Basque par exemple Collonges-la-Rouge".

Se dire "ici aussi, c'est ma région"

"C'est aussi un moyen de développer le sentiment d'appartenance à une seule et même région", reconnaît l'élue. Cette campagne coûte 600.000 euros. Elle se fera en deux vagues : mars-avril, puis la fin de l'été, pour doper l'arrière-saison. Régine Marchand était l'invitée de France Bleu Limousin ce vendredi à 8h20. Séquence à retrouver sur francebleu.fr et sur l'appli mobile.