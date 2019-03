La nouvelle bibliothèque de Chinon a ouvert ses portes il y a quelques jours

Elle a été inaugurée mardi dernier et elle fait déjà le bonheur des Chinonais, la nouvelle bibliothèque High-tech de Chinon a ouvert des portes, un espace de 400 m2, lumineux, coloré et tout pour satisfaire petits et grands. Ce nouvel outil a coûté 1,2 millions d'euros.

Chinon, France

Il y a d'abord l'architecture, un bâtiment blanc, à l'intérieur un espace de 400m2 et un véritable puits de lumière avec partout des vitres, une moquette sombre qui tranche avec des meubles en bois clair, les sièges et fauteuils sont modernes, tout en couleurs, l'endroit est cosy, aéré au milieu des rayonnages de livres. Ici il y a des livres bien sûr, numériques aussi, des jeux vidéos, des films, des liseuses, une imprimante 3D, 15 000 documents en tout. Cette bibliothèque a coûté 1,2 millions d'euros financée à 40% par la communauté de communes.

Plus qu'une bibliothèque, c'est un réseau culturel qui est proposé sur ce territoire

C'est unique en secteur rural en Indre-et-Loire, un réseau structuré a été mis en place entre la médiathèque du Véron à Avoine, la bibliothèque "le Patio" à Chinon et quatre autres plus petites dans trois communes. Un lecteur s'abonne dans l'une des bibliothèques, il peut se rendre dans toute les autres pour un emprunt et rendre ce dernier où il veut. Aux commandes de ce réseau il y a Julie Godard Leboff : "depuis cette mise en réseau en 2015 le nombre d'inscrits a augmenté, nous sommes presque à 5 000 adhérents pour un bassin de population de 25 000 habitants, notre taux d'inscrits est supérieur à la moyenne nationale, avec nos deux navettes nous gérons la circulation des documents entre les bibliothèques, un abonné peut par exemple faire venir un livre à sa bibliothèque la plus proche, cela règle le problème de la mobilité si problématique souvent en milieu rural"

