France Bleu Gironde : Comment se sont déroulés les premiers jours de vie de votre nouvelle chaîne NoA ?

Laurence Mayerfeld : On est satisfaits du lancement. Bien sûr, comme toutes les chaînes qui démarrent, nous rencontrons quelques problèmes techniques, tout n'est pas complètement stabilisé. mais c'est normal les deux ou trois premières semaines. Mais je suis contente. On parle beaucoup de cette chaîne, beaucoup de gens qui ne sont pas des professionnels de l'audiovisuel me disent "c'est bien, on va avoir un espace en Nouvelle-Aquitaine pour s'exprimer avec du temps".

Avez-vous déjà un œil sur les audiences ?

Pas du tout, c'est beaucoup trop tôt. Il faut laisser aux téléspectateurs le temps de trouver le chemin pour nous voir. Nous sommes diffusés sur les box et sur internet en direct. Et les habitudes pour trouver un rendez-vous, revenir le voir, c'est long. Donc, d'ici la fin décembre, on ne s'interrogera pas sur les audiences.

C'est une télé qui s'écrit avec les codes du numérique.

Quelle cible visez-vous ?

Nous en avons deux. D'abord, le plus grand public possible, ce qui est l'ambition de toutes les chaînes. Mais nous visons aussi particulièrement les jeunes car c'est une télé qui s'écrit avec les codes du numérique. Elle est faite pour la mobilité, on peut la regarder sur son smartphone, sur sa tablette. On peut se promener et regarder la télé, on peut se mettre dans un parc et regarder une émission.

Quels sont les programmes dont vous êtes le plus fier ?

Je suis très fière de "Tous les chemins mènent à vous". Ce sont quatre directs par jour à 10h, 11h, 15h et 16h réalisés par les salariés de France 3 depuis un lieu du territoire où l'on n'allait jamais. Je suis fière que les citoyens qui y habitent puissent être vus, puissent s'exprimer, qu'ils soient à nouveau sur les écrans alors qu'ils n'y étaient pas depuis des décennies. Autre fierté, "20h... le rattrapage", un magazine des rédactions de Nouvelle-Aquitaine qui est un panorama de l'actualité de la semaine avec un grand témoin. Il y a aussi son voisin, "tant d'efforts", le dimanche à 20h qui est un journal des sports de toute cette grande région. Je suis contente de leur écriture et de l'investissement des équipes.

Les nouvelles écritures, c'est raconter les choses avec des formats nouveaux et des outils nouveaux.

Quelles sont les nouvelles écritures que l'on trouve sur NoA ?

On est dans les formats du numérique, 3 à 7 minutes alors que la télé c'est normalement 13, 26 ou 52 minutes. Il faut donc raconter la même chose sur des formats plus rapides. On se rend compte que les habitudes de consommation changent et les jeunes notamment cherchent des produits très courts. Quand on veut dire quelque chose, on peut de temps en temps y passer 52 minutes mais on sera plus efficace en 7 minutes. Les nouvelles écritures, c'est raconter les choses avec des formats nouveaux et des outils nouveaux.

Vous développez chaque mois une thématique, quelles sont les premières retenues ?

En octobre, ce sera le sport avec notamment la retransmission des championnats du monde de pelote basque. En novembre, l'histoire et nous diffuserons des conférences du festival de Pessac. Nous aurons également un feuilleton retraçant en treize épisodes le procès Papon dont nous livrerons également des extraits sans commentaire des images tournées lors du procès. En décembre, ce sera la musique avec deux documentaires réalisés avec les Opéras de Limoges et Bordeaux. Nous aurons également en exclusivité le concert de Véronique Sanson capté lors des dernières Francofolies de La Rochelle.

